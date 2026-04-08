Ngày 8/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Geon Woo đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trong lúc ghi hình một chương trình trước khi ra mắt.

Thông qua thư tay, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, các thành viên trong nhóm cũng như ê-kíp sản xuất. Anh thừa nhận hành vi thiếu chín chắn của mình đã gây thất vọng cho nhiều người. “Tôi nhận ra sự non nớt của bản thân và vô cùng hối hận vì đã không giữ được hình ảnh đúng mực”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ Kim Geon Woo.

Kim Geon Woo cho biết luôn trân trọng tình cảm nhận được từ trước đến nay nhưng lại có hành động đi ngược kỳ vọng. Anh khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn nhận sai lầm và cẩn trọng hơn trong lời nói để tránh lặp lại sự việc.

Trước đó, nam ca sĩ buột miệng than phiền khi đang ghi hình một chương trình truyền hình. Những đoạn ghi âm bị lộ không có nội dung công kích trực tiếp nhưng gây tranh cãi vì giọng điệu bị cho là thiếu tôn trọng với các câu như: “Mấy cái này làm cho có thôi”, “Sao phải làm nhiều tới mức này vậy?”.

Cùng ngày, công ty quản lý WakeOne cũng phát thông báo xin lỗi, thừa nhận chưa làm tốt vai trò quản lý nghệ sĩ. Theo phía công ty, sự việc xảy ra trong buổi ghi hình trước khi ra mắt khi Kim Geon Woo không biết micro vẫn đang bật và đã nói ra những lời không phù hợp.

WakeOne nhấn mạnh phát ngôn này không nhằm vào cá nhân cụ thể mà chỉ là lời than phiền trong lúc căng thẳng, song vẫn bị xem là hành vi không thể chấp nhận. Công ty cho biết nam nghệ sĩ đã trực tiếp xin lỗi ê-kíp ngay sau sự việc. Đại diện công ty cũng giải thích việc chậm phản hồi là do cần thời gian xác minh thông tin lan truyền trên mạng.

ALPHA DRIVE ONE tiếp tục hoạt động với đội hình 7 thành viên.

Về hướng xử lý, WakeOne cho biết Kim Geon Woo sẽ tạm dừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm. Anh sẽ không tham gia các lịch trình sắp tới, bao gồm cả buổi concert với người hâm mộ trong khi nhóm ALPHA DRIVE ONE vẫn tiếp tục hoạt động với đội hình 7 thành viên. Tuy vậy, một số chương trình và nội dung đã ghi hình trước đó vẫn được phát sóng theo kế hoạch ban đầu.

Kim Geon Woo sinh năm 2001, là ca sĩ Hàn Quốc và thành viên của ALPHA DRIVE ONE. Anh đảm nhận vai trò hát chính, gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng, phong thái tự tin trên sân khấu cùng khả năng vũ đạo ổn định.

MV ca khúc "Freak Alarm":

Nguồn: News1