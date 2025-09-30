Tùng Dương.

Các tỉnh nhận hỗ trợ gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hoá. Chia sẻ về hoạt động ý cứu trợ kịp thời và ý nghĩa này, Tùng Dương cho biết, ngay từ khi bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, anh liên tục cập nhật thông tin về cơn bão dữ bất thường này và không khỏi xót xa trước hình ảnh người dân ở nhiều tỉnh thành miền Trung phải oằn mình chống chọi với sức tàn phá của cơn bão, kéo theo đó là lũ quét và sạt lở.

Những thiệt hại nặng nề và người và tài sản do bão gây ra tính đến thời điểm này là vô cùng khủng khiếp. Là một người nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả cả nước, nam ca sĩ luôn ý thức mình cần phải có trách nhiệm trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm bão.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Tùng Dương cùng một số người bạn của anh đã chung tay quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng và quyết định sẽ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 tỉnh thành để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Luôn là nghệ sĩ đi đầu kịp thời để chung tay với các hoạt động bão lũ và thiện nguyện, nam ca sĩ cho biết, trong chiều 30/9 đã liên lạc với đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 3 tỉnh: Quảng Trị, Nghệ An và chuyển 500 triệu đồng trong tổng số tiền quyên góp được. Số tiền 500 triệu đồng còn lại sẽ sớm được anh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Huế, Hà Tĩnh và Thanh Hoá. Toàn bộ số tiền quyên góp được anh đại diện chuyển đến 5 tỉnh sẽ được sao kê, có biên lai và đăng tải trên trang cá nhân những ngày tới.

Số tiền 1 tỷ đồng nêu trên được Tùng Dương và những người bạn âm thầm kêu gọi cùng nhau quyên góp ngay trong sáng nay 30/9.

“Tôi mong rằng việc làm của mình và những người bạn sẽ làm vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp nhân dân các địa phương vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống” - Tùng Dương chia sẻ với VietNamNet.

Sau đây, anh sẽ tiếp tục kêu gọi bạn bè thân thiết quyên góp để có thể tiếp tục hỗ trợ được thêm người dân tại các tỉnh thành nơi bão Bualoi càn quét qua và để lại hậu quả nặng nề, trong đó có cả những hoàn cảnh cụ thể đặc biệt khó khăn. Đây không phải là lần đầu ca sĩ Tùng Dương có nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ nỗi đau với đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, dịch bệnh…tại các địa phương trong cả nước.

Vào tháng 9/2023, Tùng Dương, Tăng Duy Tân và một số người bạn chung tay ủng hộ số tiền 370 triệu đồng để chia sẻ với thân nhân các nạn nhân bị tử nạn, thương vong trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tiếp đó, vào tháng 9/2024, nam ca sĩ và bạn bè từng quyên góp 500 triệu đồng gửi tới đồng bào tại Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi và hoàn lưu sau bão. Trước đó, vào năm 2021, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Tùng Dương cùng nhóm bạn quyên góp gần 2 tỷ gửi tặng người dân ở 2 tỉnh thành Bắc Ninh và Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) để phòng chống dịch.

Năm 2020, nam ca sĩ cũng quyên góp gần 2 tỷ đồng, tận tay trao cho 6 bệnh viện ở Hà Nội với các thiết bị phục vụ cho việc bảo vệ và phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, Tùng Dương cũng là gương mặt quen thuộc tại các đêm nhạc thiện nguyện, gây quỹ giúp đỡ người dân gặp khó khăn do thiên tai.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ chung tay đóng góp ủng hộ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Hoa hậu Hương Giang quyên góp 100 triệu đồng, Ninh Dương Story ủng hộ 70 triệu đồng, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh góp 50 triệu đồng, 2 ca sĩ Quốc Thiên và Bích Phương mỗi người trích 100 triệu đồng gửi vào UBMTTQVN...

Tùng Dương hát "Ngày chưa giông bão":