Lên Trung tá tuổi 37

- Lần đầu tham gia Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi, trong anh là cảm xúc gì?

Trong không khí cả nước hướng về dấu mốc 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tôi - một nghệ sĩ trẻ - rất may mắn, hạnh phúc khi được biểu diễn tại chương trình lớn và ý nghĩa như Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi.

Dù từng tham gia nhiều chương trình lớn, tôi vẫn thấy hồi hộp, háo hức. Đặc biệt, tôi được giao một bài hay nhưng cực khó là Gió lộng bốn phương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Tôi từng hát nhạc phẩm này với beat vài lần cách đây mấy năm nhưng chưa bao giờ hát cùng dàn giao hưởng. Sẽ có sự khác biệt lớn và điều này cho tôi một chút áp lực, thách thức.

- Tình hình công việc gần đây của anh thế nào?

Tôi phải đảm bảo trách nhiệm với cơ quan đơn vị, của một cán bộ quản lý và nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội song song với hoạt động nghệ thuật cá nhân.

Ca sĩ, Trung tá Viết Danh.

Để cân bằng công việc, tôi có thói quen sắp xếp lịch trình một cách chi tiết, cẩn thận. Bạn biết đấy, quân đội kỷ luật thép, mọi thứ phải chuẩn chỉnh, không sai lệch ly nào. Nếu lịch trình chồng chéo, tôi phải ưu tiên, đặt nhiệm vụ của người lính lên cao nhất.

Tôi may mắn khi được các thủ trưởng tạo điều kiện để tôi cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác hoạt động nghệ thuật, phát huy hết tài năng và vươn xa trong sự nghiệp.

Chúng tôi muốn cho thấy nghệ sĩ quân đội không chỉ hoạt động trong phạm vi quân đội mà còn phục vụ khán giả đại chúng, đóng góp cho nền âm nhạc như các đồng nghiệp khác.

- Tìm kiếm thông tin về anh trên mạng rất ít, vì sao vậy?

Chủ yếu do tính cách của tôi chưa thực sự sát sao nên việc quảng bá hình ảnh có phần hạn chế. Ngoài ra, tôi còn là người lính nên hoạt động truyền thông phải theo quy định của quân đội.

Viết Danh hát bài "Đất nước trọn niềm vui" trong khuôn khổ sự kiện A50

- Sau cột mốc 50 năm thống nhất đất nước - A50, nhạc cách mạng dường như lan tỏa mạnh mẽ hơn hẳn. Là ca sĩ nhạc cách mạng, cảm nhận của anh thế nào?

Từng có mặt và biểu diễn cho một số chương trình thuộc khuôn khổ sự kiện A50 tại TPHCM, tôi đến nay vẫn nhớ không khí vô cùng hân hoan, rộn ràng đó.

Sau A50, tôi thấy rõ sự sôi động, bùng nổ của dòng nhạc cách mạng. Nhiều ca sĩ trẻ thử sức với nhạc cách mạng cùng cách phối mới mẻ, hiện đại đã đưa dòng nhạc này đến rất gần với khán giả.

Cách làm này trẻ trung, văn minh nhưng vẫn giữ được sự chính thống, khơi gợi được cảm xúc, sức sống hừng hực từ khán giả lớn tuổi đến các bạn trẻ.

Là người hát thính phòng, tôi vui và sung sướng lắm, càng thêm yêu, đam mê và tự hào với dòng nhạc mình theo đuổi.

Hơn bất cứ ai, tôi luôn mong mỏi đưa nhạc cách mạng đến gần với người trẻ để họ thêm yêu nước, tự hào dân tộc và trân trọng những giá trị lịch sử cha ông để lại.

Ngoài ra, nói vui chút, khi dòng nhạc cách mạng bùng nổ, tôi đắt show hơn, được hát và khán giả biết đến nhiều hơn. (cười)

Viết Danh hay bị đồng nghiệp trêu là "Trung tá trẻ nhất Hà Nội".

- Thu nhập của một ca sĩ nhạc cách mạng như anh thế nào?

Dù chưa thể so sánh với các cây đa, cây đề trong nghề, tôi vui với thu nhập hiện có và vững bước trên con đường theo đuổi đam mê.

Để nói dư dả hay chưa rất khó, vì bao nhiêu cho đủ? Quan trọng là tôi thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần.

Gia cảnh khó khăn, từng là giáo viên cấp 2

- Trước cột mốc thi Sao mai năm 2009, anh là ai?

Tôi mê hát từ bé, từng tham gia không sót cuộc thi văn nghệ nào tại địa phương. Do điều kiện kinh tế gia đình, tôi đành theo học khoa Sư phạm Trường Đại học Quảng Bình để không tốn học phí.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về dạy nhạc cho một trường THCS. Dù công việc "gõ đầu trẻ" khá ổn định, thậm chí đã mở lớp dạy thêm, tôi vẫn không nguôi đam mê, cứ thèm hát.

Thế là ban ngày tôi đi dạy, ban đêm tranh thủ đi diễn ở quán cà phê, chương trình tiệc, liên hoan của các đơn vị... nói chung cứ mời là tôi đến. Khi ấy, hoàn cảnh của tôi hơi khó khăn lại sẵn đam mê hát nên thêm đồng nào cũng vui đồng ấy.

Nhờ vậy, tôi gặp gỡ, được các anh chị trong Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình rủ về Đoàn nên xin nghỉ dạy.

Sau này, cũng nhờ các anh chị động viên, tôi mới thi Sao mai và có cơ hội theo đuổi ca hát chuyên nghiệp như hiện tại.

Phong cách chỉn chu của Viết Danh khi đi diễn.

- Hồi theo học tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, anh gặp khó khăn gì?

Thời gian đầu, do chưa quen thời tiết, tôi đau ốm triền miên, nhất là viêm xoang, ảnh hưởng lớn tới dây thanh. Hồi mới ra Hà Nội, tôi còn dại lắm, mất một thời gian để làm quen môi trường học tập, cuộc sống mới.

May mắn là dù có tuổi, tôi được học cùng các bạn trong diện được đặc cách nên không chênh lệch tuổi tác nhiều, có thể kết nối nhau rất nhanh.

Tôi biết ơn năm tháng học tập tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội cùng các thầy cô tận tụy đã cho mình những nền tảng đầu tiên trong âm nhạc.

- Anh có định học cao hơn không?

Thủ trưởng đang tạo điều kiện để năm sau tôi theo chương trình đào tạo thạc sĩ và lớp cao cấp lý luận chính trị để nâng cao chuyên môn từ thanh nhạc đến nghiệp vụ quản lý và sĩ quan cao cấp.

Đời thường trẻ trung của Trung tá sinh năm 1987.

- Với lịch trình dày đặc, thời gian đâu anh dành cho con gái?

Hôm qua, tôi vừa tâm sự, xin lỗi con gái vì thời gian gần đây quá bận rộn, không thể dành nhiều thời gian cho con.

Phải thú thật đây là giai đoạn căng nhất, tôi thậm chí không biết ngày nghỉ là gì. Nếu cố thu xếp, tôi chỉ có thể đưa con đi chơi vào cuối tuần.

Tôi rất áy náy vì bé trong độ tuổi đang lớn (sinh năm 2012, năm nay 13 tuổi - PV). Là bố, tôi chỉ có thể động viên con học tốt, hứa bù đắp cho con vào thời gian tới.

Tôi không động viên suông, có phần thưởng hẳn hoi để bé thêm động lực học tập, phấn đấu. (cười)

"Những ánh sao đêm" - Viết Danh

Ca sĩ Viết Danh tên đầy đủ là Hoàng Viết Danh, sinh năm 1987 tại Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Anh là Phó Đoàn trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2009, anh thi Sao mai, được đặc cách vào học tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, tốt nghiệp năm 2015. Năm 2011, Viết Danh chính thức nhận quân hàm quân nhân chuyên nghiệp và về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Sau thời gian công tác, năm 2021, anh được chuyển ngạch lên sĩ quan để đảm nhận vị trí quản lý. Năm 2024, anh được thăng cấp bậc hàm lên Trung tá.

