Tối 1/9, chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động.

Với quy mô hoành tráng, gần 3.000 nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn hội tụ, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, múa, mỹ thuật cùng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Chương trình nghệ thuật "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chia thành 3 chương.

Chương 1 - Con đường thống nhất, khán giả như được sống lại những năm tháng đau thương nhưng oai hùng của dân tộc. Không khí mở đầu dâng trào với bản giao hưởng Tổ quốc tôi do Dàn nhạc giao hưởng và dân tộc cùng Vũ đoàn TRE biểu diễn.

Những giai điệu xẩm da diết trong hoạt cảnh Đêm dài nô lệ (nghệ sĩ Xuân Hoạch và Dàn nhạc giao hưởng, dân tộc) khắc họa kiếp sống lầm than, tăm tối của nhân dân ta trước khi có Đảng.

Bằng chất giọng hào sảng, NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng hợp xướng và dàn nhạc đã thể hiện ca khúc Dấu chân phía trước tái hiện bước ngoặt lịch sử khi Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường giải phóng dân tộc.

Không khí cách mạng bùng cháy với hợp xướng vang dội trong Quốc tế ca rồi hòa vào tiếng trống trận trong các ca khúc Cùng nhau đi hồng binh và Đoàn vệ quốc quân qua giọng hát Đông Hùng, Hoàng Hiệp, Anh Tú.

Khi Đăng Dương, Sèn Hoàng Lam, Hoàng Hồng Ngọc và dàn nghệ sĩ cất lên khúc ca 19/8, khán giả như thấy lại biển người ngày Tổng khởi nghĩa lịch sử - cuộc vùng lên viết nên trang vàng Tuyên ngôn Độc lập.

Những âm hưởng hào hùng còn tiếp nối trong liên khúc Người Hà Nội - Sông Lô - Chiến thắng Điện Biên do nhóm Oplus và NSƯT Phạm Khánh Ngọc thể hiện. Không gian rực lửa chiến công khép lại bằng hoạt cảnh giải phóng miền Nam cùng giai điệu Đất nước trọn niềm vui do ban nhạc Ngũ Cung và hợp xướng thiếu nhi trình bày.

Trong ánh sáng rực rỡ, những giai điệu ngọt ngào của "Yêu nụ cười Việt Nam" do Tùng Dương, NSND Thanh Lam và dàn hợp xướng biểu diễn đã khép lại chương trình trong niềm hân hoan, tự hào.

Chương 2 - Khát vọng Tổ quốc, khán giả xúc động với giai điệu Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn xen lẫn những hình ảnh đau thương nhưng bất khuất của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Sự xuất hiện của dàn diễn viên phim Mưa đỏ trong tiết mục Còn gì đẹp hơn khiến khán giả xúc động.

Không khí lao động, dựng xây dâng trào cùng ca khúc Em đi giữa biển vàng và Hát về cây lúa hôm nay. Rapper Đen Vâu đã mang đến màu sắc mới mẻ khi hòa giọng cùng Khánh Chi, Vũ Thùy Linh và hợp xướng thiếu nhi, thổi vào khán phòng hơi thở trẻ trung, hiện đại.

Ngọn lửa cống hiến, khát vọng tuổi trẻ bùng lên với màn kết hợp đặc biệt giữa ca sĩ Mỹ Tâm và rapper Double2T trong ca khúc Khát vọng tuổi trẻ được dàn dựng sôi động với vũ đoàn TRE.

Không khí hội nhập, cởi mở được ca ngợi qua ca khúc Welcome to Việt Nam với phần biểu diễn của chính nhạc sĩ cùng Lamoon Diễm Hằng và hợp xướng thiếu nhi, mang đến sự tươi mới, tràn đầy lạc quan.

Chương 3 - Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ khắc họa đậm nét bằng âm nhạc giai đoạn hiện tại - một Việt Nam hội nhập, vững bước trong kỷ nguyên mới. Ca khúc Sức mạnh đoàn kết (dựa trên Nối vòng tay lớn - Trịnh Công Sơn) do Hoàng Hồng Ngọc và rapper Quân Lee trình bày.

Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn tiếp nối bằng bản hit Vinh quang đang chờ ta mang lại không khí sôi động, khẳng định niềm tin về một Việt Nam phát triển, hùng cường.

Khoảnh khắc cao trào dâng lên khi cả khán phòng cùng ngân vang Tiến quân ca qua tiếng hát của Trọng Tấn và nhóm Dòng Thời Gian hòa cùng hợp xướng thiếu nhi, dàn nhạc giao hưởng.

Và trong ánh sáng rực rỡ, những giai điệu ngọt ngào của Yêu nụ cười Việt Nam do Tùng Dương, NSND Thanh Lam và dàn hợp xướng biểu diễn đã khép lại chương trình trong niềm hân hoan, tự hào.