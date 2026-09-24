Diện mạo mạnh mẽ, thiết kế có dấu ấn riêng

Ra mắt ngày 19/9, VF Wild đánh dấu bước tiến của VinFast vào phân khúc bán tải. Sau hơn hai năm phát triển kể từ lần xuất hiện tại CES 2024, mẫu xe mang tới thị trường Việt Nam một lựa chọn dành cho người thích dáng vẻ khỏe khoắn của pickup, đồng thời muốn có trải nghiệm sử dụng hiện đại.

Ở VF Wild, phong cách mạnh mẽ được thể hiện trước tiên qua tỷ lệ thân xe và cách tạo hình ngoại thất. Nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các khối cơ bắp chạy dọc thân tạo vẻ bề thế. Với chiều dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm và cao 1.873 mm, chiếc bán tải hứa hẹn tạo ấn tượng rõ nét khi xuất hiện trên đường phố.

Triết lý “Dòng chảy sức mạnh” lấy cảm hứng từ chuyển động của chiếc áo choàng tung bay trong gió. Các bề mặt được nối tiếp liền mạch giữa cabin và thùng xe, tạo dáng tổng thể thống nhất như một mẫu SUV hiện đại. Nhờ cách xử lý này, VF Wild giữ được vẻ khỏe khoắn đặc trưng của bán tải, đồng thời có những đường nét trau chuốt tinh tế.

Bộ mâm 18 inch đi cùng ốp khí động học tiếp tục tăng cá tính. Tỷ lệ bánh xe tạo cảm giác vững chãi, trong khi phần ốp bổ sung nét hiện đại và tối ưu luồng gió khi di chuyển.

Dấu ấn thiết kế còn được nối tiếp trong cabin. Bảng táp-lô nhiều tầng kết hợp các mảng màu tương phản; họa tiết trên táp-pi cửa gợi đường nét địa hình đỉnh Fansipan; bộ ghế thể thao có tạo hình trẻ trung. Những chi tiết này đưa tinh thần khám phá vào không gian người dùng tiếp xúc mỗi ngày.

Tiện nghi cho gia đình, công nghệ cho hành trình mới

Đáng chú ý, vẻ ngoài cá tính của VF Wild cũng đi cùng công năng thực tế. Thùng hàng dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm, cao 509 mm và tải trọng xe 750 kg đáp ứng nhu cầu mang dụng cụ làm việc, hành lý hay đồ dùng thể thao. Bệ bước chân ở hai bên sườn và cửa thùng sau hỗ trợ mở bằng khí nén thuận tiện cho việc lấy, xếp đồ. Với người thường xuyên thay đổi lịch trình, chiếc xe có sẵn không gian cho nhiều loại vật dụng.

Khoang lái được trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, hiển thị thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe. Cần chuyển số sau vô-lăng dành thêm diện tích giữa hai ghế trước cho hộc chứa đồ. Điện thoại, giấy tờ hay những vật dụng nhỏ có chỗ cất riêng khi cả nhà cùng di chuyển.

Trong khi đó, cabin VF Wild dành sự chăm chút cho tư thế ngồi và các tiện ích phục vụ cả gia đình. Hàng ghế thứ hai có khoảng duỗi chân rộng, lưng ghế ngả thoải mái và đệm đỡ đùi. Sàn phẳng tạo khoảng đặt chân thông thoáng, thuận tiện. Cửa gió phía sau phục vụ nhu cầu làm mát của người ngồi sau.

VF Wild còn tạo khác biệt bằng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (REEVeb) lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc bán tải. Mô-tơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng vận hành máy phát để cấp điện. Cấu hình này mở rộng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km, tăng sự chủ động cho chủ xe.

Trên các chuyến đi, tính năng V2L cho phép sử dụng nguồn điện của xe cho thiết bị bên ngoài. Tại điểm cắm trại, chủ xe có thể dùng nguồn điện này cho đèn chiếu sáng hoặc các thiết bị phù hợp.

Trải nghiệm công nghệ tiếp tục được mở rộng với trợ lý ảo 3.0 có khả năng hiểu ngữ cảnh, trò chuyện tự nhiên và nhân bản giọng nói. Người dùng có thể giám sát, điều khiển xe từ xa bằng điện thoại hoặc đồng hồ thông minh; phần mềm được cập nhật qua FOTA.

VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, thêm 12 triệu đồng nếu lựa chọn màu bạc. Từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026, khách hàng đặt cọc sớm được hưởng mức ưu đãi 61 triệu đồng, đưa giá bán về chỉ còn từ 799 triệu đồng. Chương trình áp dụng qua website và hệ thống đại lý chính hãng. Chủ xe được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029.

(Nguồn: VinFast)