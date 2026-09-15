Doanh số bán ra của xe ô tô điện tại Mỹ đang lao dốc khá nhanh. Theo dữ liệu của Cox Automotive, lượng xe điện được giao trong quý II/2026 giảm 20,5% so với quý liền trước. Đây đã là quý thứ 3 liên tiếp lượng bán xe điện sụt giảm trên 20%.

Trước đó, quý I/2026 đã bị giảm 27%, còn quý IV/2025 giảm tới 36% so với quý trước. Tình hình này đang khiến các hãng xe điều chỉnh danh mục sản phẩm.

Theo Business Insider, kể từ đầu năm 2026, hàng loạt mẫu xe điện đã bị khai tử, dừng sản xuất hoặc hoãn kế hoạch bán hàng tại Mỹ. Nhưng điều này không đồng nghĩa các hãng từ bỏ xe điện. Thay vào đó, nhiều nhà sản xuất xem xét loại bỏ những mẫu xe có doanh số thấp, đồng thời tập trung vào xe điện giá rẻ, có phạm vi hoạt động dài hơn hoặc chuyển hướng sang xe hybrid.

Dưới đây là một số dự án xe điện bị hủy bỏ hoặc hoãn lại tại Mỹ kể từ ngày 1/1/2026 do Business Insider tổng hợp:

Hyundai Ioniq 6 Standard

Hyundai đã xác nhận ngừng sản xuất phiên bản tiêu chuẩn của Ioniq 6 dành cho thị trường Mỹ. Mẫu sedan điện này được nhập khẩu từ Hàn Quốc nhưng doanh số không đạt kỳ vọng. Riêng trong tháng 2, Hyundai chỉ bán được 229 chiếc Ioniq 6 tại Mỹ.

Trong khi đó, Ioniq 5, mẫu crossover cùng thương hiệu, lại ghi nhận kết quả tích cực hơn. Hyundai cho biết đã giao 5.002 chiếc Ioniq 5 trong tháng 5, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ioniq 6 vẫn được bán tại các đại lý Mỹ dưới dạng xe đời 2025. Hyundai cũng có kế hoạch nhập khẩu số lượng hạn chế phiên bản hiệu năng cao Ioniq 6 N. Tại Canada, mẫu sedan điện này vẫn tiếp tục được phân phối.

Hyundai Kona Electric

Hyundai cũng tạm dừng đưa Kona Electric đời 2026 từ Hàn Quốc sang Mỹ. Mẫu crossover điện này vẫn được bán hạn chế dưới dạng xe đời 2025 và có khả năng trở lại thị trường Mỹ vào năm 2027.

Kona Electric từng là một trong những mẫu xe điện phổ thông đầu tiên của Hyundai, ra mắt từ năm 2019. Với giá khởi điểm khoảng 33.000 USD (khoảng 874 triệu đồng), đây từng là một trong những mẫu EV có giá dễ tiếp cận nhất tại Mỹ.

Việc tạm dừng nhập khẩu được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại Mỹ suy yếu. Hyundai chưa loại bỏ hoàn toàn Kona Electric mà đang điều chỉnh thời điểm đưa phiên bản mới trở lại thị trường.

KIA Niro EV

KIA Niro EV được cho là đã ngừng sản xuất tại Mỹ, trong khi hãng tiếp tục duy trì phiên bản hybrid. Mẫu xe điện này lần đầu xuất hiện tại thị trường Mỹ vào năm 2018, phát triển trên dòng crossover Niro vốn có cả biến thể hybrid và plug-in hybrid.

Niro EV được nhập khẩu từ nhà máy Hwaseong, Hàn Quốc, nên chịu ảnh hưởng từ thuế quan ô tô tại Mỹ. Chi phí gia tăng cùng với doanh số xe điện chậm lại khiến mẫu xe ngày càng khó cạnh tranh tại các đại lý. Trước đó, hãng đã điều chỉnh danh mục sản phẩm Niro, trong đó phiên bản plug-in hybrid cũng bị loại bỏ.

Tesla Model S

Model S là một trong những mẫu xe có vai trò quan trọng nhất trong lịch sử Tesla, góp phần đưa hãng trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trên thị trường xe điện Mỹ.

Tuy nhiên, CEO Elon Musk đã xác nhận Model S sẽ kết thúc vòng đời trong năm 2026 sau nhiều năm doanh số suy giảm. Mẫu sedan điện này hiện có giá khởi điểm 94.990 USD (khoảng 2,51 tỷ đồng) tại Mỹ. Việc mẫu xe này bị khai tử đánh dấu sự kết thúc của một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của Tesla.

Tesla Model X

Sau Model S, Tesla cũng đang loại bỏ Model X, mẫu SUV điện ra mắt năm 2015. Model X dự kiến ngừng sản xuất trong quý II/2026 do nhu cầu thị trường giảm. Mẫu SUV này có giá khởi điểm 99.990 USD (khoảng 2,65 tỷ đồng) tại Mỹ và nổi bật với cửa sau dạng cánh chim đặc trưng.

Tuy nhiên, thiết kế phức tạp cũng khiến Model X trở thành một trong những sản phẩm khó sản xuất của Tesla. Theo kế hoạch của Tesla, các dây chuyền từng sản xuất Model S và Model X sẽ được sử dụng để sản xuất robot Optimus. Đây là một phần trong định hướng mới của hãng khi ưu tiên các dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

KIA EV6 GT và EV9 GT

KIA chưa khai tử hoàn toàn EV6 GT và EV9 GT nhưng đã hoãn kế hoạch ra mắt hai phiên bản hiệu năng cao này tại Mỹ cho đến khi có thông báo mới. Hãng xe Hàn Quốc cho biết quyết định xuất phát từ điều kiện thị trường thay đổi.

EV6 GT và EV9 GT đều là những phiên bản mạnh nhất trong dòng xe tương ứng. Trong khi đó, các phiên bản khác của EV6 và EV9 vẫn tiếp tục được bán tại Mỹ. Những mẫu xe được sản xuất tại nhà máy của KIA ở West Point, bang Georgia, không bị ảnh hưởng bởi quyết định hoãn này.

Volvo EX30

Volvo xác nhận ngừng sản xuất EX30 tại Mỹ, dù trước đó mẫu SUV điện cỡ nhỏ được kỳ vọng tạo bước đột phá nhờ giá khởi điểm dưới 35.000 USD (khoảng 910 triệu đồng).

Kế hoạch sản xuất EX30 bị ảnh hưởng bởi vấn đề thuế quan. Volvo ban đầu dự định sản xuất xe tại Trung Quốc, sau đó chuyển sang Bỉ, khiến chi phí và giá bán tại Mỹ tăng. Thay vì tiếp tục tập trung vào EX30, Volvo đang hướng nguồn lực sang EX60, mẫu SUV điện cỡ trung dự kiến sớm bán tại Mỹ.

Honda 0 Series

Honda đã hủy kế hoạch sản xuất hai mẫu xe điện thuộc dòng 0 Series, gồm một sedan và một SUV. Đây từng được kỳ vọng là những mẫu EV do Honda tự phát triển đầu tiên dành cho thị trường Mỹ.

Còn mẫu Prologue, mẫu xe điện duy nhất của Honda tại Mỹ, cũng sẽ kết thúc sản xuất sau năm 2026. Honda cho biết việc bán xe sẽ tiếp tục đến đầu năm 2027 dựa trên lượng hàng tồn kho. Thay vì tiếp tục mở rộng xe điện, Honda đang chuyển trọng tâm sang xe hybrid. Động thái này diễn ra sau khi hãng công bố khoản lỗ 15,7 tỷ USD trong mảng xe điện.

Acura RSX

Acura RSX EV cũng bị hủy kế hoạch sản xuất tại Mỹ khi Honda thu hẹp tham vọng xe điện. Mẫu SUV này được định vị cạnh tranh với Tesla Model Y và vừa được Honda công bố phiên bản sản xuất hoàn chỉnh vào tháng 8.

RSX EV dự kiến được sản xuất tại nhà máy Marysville, Ohio. Việc dự án bị hủy khiến Acura không còn mẫu xe điện nào trong danh mục sản phẩm tại Mỹ.

Honda-Sony Afeela

Dự án xe điện Afeela giữa Honda và Sony Mobility cũng bị hủy trong năm 2026, chỉ vài tháng trước thời điểm dự kiến bắt đầu sản xuất tại Ohio.

Afeela là mẫu sedan được phát triển từ liên doanh giữa Honda và Sony, tích hợp nhiều công nghệ đặc biệt như cảm biến lidar, màn hình tùy biến trên cản trước và khả năng kết nối với tay cầm PlayStation. Việc dự án bị hủy được đánh giá là một quyết định bất thường bởi Honda và Sony đã tiến khá xa trong quá trình phát triển sản phẩm.

BMW i4

BMW xác nhận i4 sẽ kết thúc vòng đời sau năm sản xuất 2026. Mẫu xe điện dạng hatchback 5 chỗ mang phong cách sedan này sẽ được thay thế bằng thế hệ xe điện mới dựa trên nền tảng Neue Klasse.

Việc dừng i4 không đồng nghĩa BMW rút khỏi xe điện. Hãng đang chuyển sang thế hệ EV mới với mục tiêu nâng cao hiệu suất và giảm chi phí. Mẫu sedan điện i3 thế hệ mới, dự kiến có phạm vi hoạt động lên tới 440 dặm, sẽ đóng vai trò kế nhiệm trong danh mục sản phẩm.

BMW iX

BMW cũng đang loại bỏ mẫu SUV điện iX tại Mỹ để chuẩn bị cho thế hệ xe điện mới trên nền tảng Neue Klasse. BMW sẽ thay thế iX bằng iX3 thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, iX vẫn tiếp tục được bán tại châu Âu. Hãng xe Đức khẳng định việc thay đổi sản phẩm nằm trong chiến lược điện hóa dài hạn, thay vì rút khỏi thị trường xe điện.

iX ra mắt tại các đại lý Mỹ từ năm 2021, có giá khoảng 70.000-100.000 USD (1,86-2,65 tỷ đồng) tùy phiên bản và phạm vi hoạt động ước tính 290-360 dặm, tương đương 467-579km.

Porsche Taycan bản Cross Turismo và Sport Turismo

Porsche sẽ loại bỏ hai biến thể Cross Turismo và Sport Turismo khỏi dòng Taycan tại Mỹ từ năm sản xuất 2027. Đây là hai phiên bản wagon của Taycan, mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên của Porsche tại Mỹ.

Porsche cho biết cả hai biến thể chỉ đóng vai trò nhỏ trong doanh số của hãng. Trong khi đó, phiên bản sedan Taycan sẽ tiếp tục được nâng cấp cho năm 2027 với pin dung lượng lớn hơn, thêm lựa chọn màu ngoại thất và cổng sạc NACS.

Polestar 3 và Polestar 4

Polestar đang đứng trước nguy cơ phải ngừng bán xe mới tại Mỹ từ năm 2027 sau khi Bộ Thương mại Mỹ từ chối cấp phép cho hãng bán các mẫu xe mới. Quyết định liên quan đến quy định hạn chế việc bán những phương tiện có phần mềm liên kết với Trung Quốc hoặc Nga vì lý do an ninh.

Polestar hiện vẫn có thể bán lượng xe tồn kho và phục vụ khách hàng hiện hữu tại Mỹ. Hãng này thuộc sở hữu đa số của tập đoàn Geely của Trung Quốc. Polestar 3 đang được sản xuất tại Nam Carolina. Hãng cho biết còn quá sớm để đánh giá quyết định trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động sản xuất tại Mỹ.

Volvo EX40

Volvo cũng ngừng sản xuất EX40 tại Mỹ. EX40 ra mắt từ năm 2019, sau đó được đổi tên trong quá trình Volvo tái cơ cấu danh mục xe điện. Mẫu SUV điện này từng có tên XC40 Recharge và là phiên bản chạy điện của XC40.

Hãng xe Thuỵ Điển cho biết mẫu xe sẽ tiếp tục được sản xuất tại một số thị trường toàn cầu khác sau khi được nâng cấp đáng kể. Việc EX40 bị loại khỏi thị trường Mỹ vì thế chủ yếu phản ánh quá trình thay đổi sản phẩm hơn là việc Volvo từ bỏ chiến lược điện hóa.

Tại Mỹ, Volvo đang tập trung vào thế hệ EV mới, trong đó có EX60 cỡ trung dự kiến ra mắt tại thị trường này. Hãng cũng lên kế hoạch phát triển một mẫu SUV điện nhỏ hơn.

(Theo Business Insider)