Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) dẫn thông tin từ tờ Minato Shimbun cho hay, ngày 11/9, tập đoàn thủy sản Kyokuyo tổ chức hội chợ trưng bày và giao thương tại Osaka (Nhật Bản). Khoảng 500 mặt hàng thủy sản và thực phẩm chế biến được giới thiệu tới khoảng 760 khách hàng, đối tác thương mại.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, Kyokuyo đặc biệt chú ý tới cá tra, một nguồn thủy sản có giá tương đối hợp lý và nguồn cung ổn định. Đây là yếu tố quan trọng đối với thị trường Nhật Bản, khi giá nhiều loại thủy sản truyền thống tăng cao và nguồn cung khai thác tự nhiên khó dự báo.

Trước đó, tại Triển lãm Thủy sản Quốc tế Nhật Bản tổ chức ở Tokyo hồi giữa tháng 8, “ông lớn” thủy sản này cũng xác định cá tra là một trong những sản phẩm thủy sản được tập trung giới thiệu. Doanh nghiệp bố trí hoạt động dùng thử và trình diễn sản phẩm nhằm tiếp cận các khách hàng thương mại.

Cá tra là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, Kyokuyo đã có sản phẩm cá tra Việt Nam trong hệ thống phân phối thực phẩm chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Một trong các sản phẩm được chào bán là phi lê cá tra đông lạnh đã bỏ da, bỏ xương, chế biến tại Việt Nam, có thể sử dụng cho nhiều món ăn Nhật Bản, phương Tây và Trung Hoa.

Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký VASEP, đây là dấu hiệu cho thấy cá tra Việt Nam đang từng bước đáp ứng yêu cầu của một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao về thực phẩm và thủy sản.

Thay vì chỉ được nhìn nhận như một loại cá thịt trắng giá thấp, cá tra đang có cơ hội được định vị là nguồn nguyên liệu có giá cạnh tranh, chất lượng ổn định, dễ chế biến và có khả năng cung ứng quanh năm.

Không chỉ vậy, cuối năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với ngành cá tra Việt Nam khi lần đầu tiên sản phẩm cá tra Việt chính thức được đưa vào thực đơn của Kura Sushi - một trong những chuỗi sushi băng chuyền lớn nhất Nhật Bản với hơn 550 nhà hàng.

Đây là bước tiến có ý nghĩa quan trọng, cho thấy cá tra Việt Nam đã từng bước vượt qua những rào cản khắt khe của thị trường Nhật Bản để hiện diện trong một phân khúc ẩm thực có tiêu chuẩn rất cao.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản đạt 36,31 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, con số này là 5,47 triệu USD, tăng 23,7%.

“Quy mô này còn nhỏ so với các thị trường lớn của cá tra tỷ đô Việt Nam, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trên 20% cho thấy nhu cầu tại Nhật đang cải thiện khá rõ. Đặc biệt, sự quan tâm của các nhà nhập khẩu và phân phối lớn có thể tạo thêm cơ hội đưa cá tra vào các kênh bán lẻ, dịch vụ ăn uống và sản phẩm chế biến tiện lợi”, bà Hằng nhận định.

Tuy nhiên, Phó Tổng thư ký VASEP cũng lưu ý, thị trường Nhật Bản vẫn đặt yêu cầu cao về chất lượng, độ đồng đều, an toàn thực phẩm, quy cách sản phẩm và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Vì vậy, dư địa tăng trưởng của cá tra tại đây không chỉ nằm ở cạnh tranh về giá mà còn ở khả năng phát triển các sản phẩm phù hợp với khẩu vị và kênh tiêu thụ của Nhật Bản.

Việc các doanh nghiệp lớn trong ngành thủy sản và dịch vụ ăn uống Nhật Bản liên tục đưa cá tra vào danh mục sản phẩm và thực đơn là một tín hiệu đáng chú ý. Nhật Bản đang mở ra thêm dư địa cho cá tra Việt Nam, đặc biệt ở các phân khúc sản phẩm chế biến, tiện lợi và giá trị gia tăng.