Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 7 tháng năm 2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt 1,3 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 7, xuất khẩu đạt 203 triệu USD, tăng 4%, cho thấy hoạt động xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng, dù tốc độ tăng đã chậm lại so với những tháng trước.

Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực khi kim ngạch 7 tháng đạt 189 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong 7 tháng qua lại giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và tháng 7 giảm mạnh 28% so với tháng 7/2025.

Theo VASEP, sức ép tại thị trường Mỹ đang gia tăng, đặc biệt sau những thay đổi về thuế chống bán phá giá.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Giám

Theo kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 21 (POR21) đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá cá tra - cá basa đông lạnh của Việt Nam (giai đoạn rà soát từ 1/8/2023 đến 31/7/2024) mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công bố ngày 12/8, mức thuế của các doanh nghiệp thuộc diện rà soát đều tăng mạnh so với kết quả sơ bộ công bố tháng 2/2026.

Cụ thể, so với mức sơ bộ, mức thuế chống bán phá giá áp dụng với Biển Đông (Công ty TNHH Hải sản Biển Đông) tăng từ 0,29 lên 1 USD/kg, tương đương tăng gần 245%; NTSF (Công ty CP Thủy sản NTSF) tăng hơn 440%, từ 0,07 lên 0,38 USD/kg.

Mức dành cho hai doanh nghiệp không được điều tra riêng là CASEAMEX (Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ) và NAVICO (Công ty CP Nam Việt) tăng từ 0,23 lên 0,84 USD/kg, tương đương khoảng 265%.

Các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng mức thuế toàn quốc sẽ chịu mức 2,39 USD/kg.

VASEP cho rằng kết quả POR21 không thuận lợi đối với cá tra Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chi phí tiếp cận thị trường Mỹ đang tăng mạnh. Kết quả này có thể khiến các nhà nhập khẩu Mỹ yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ chi phí thuế, giảm giá, điều chỉnh hợp đồng hoặc tìm kiếm nguồn cung khác.

Đặc biệt, áp lực càng lớn hơn với con cá tra khi hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đang chịu thêm thuế Section 301 ở mức 12,5%.

Các khoản thuế bổ sung làm tăng chi phí đưa cá tra Việt Nam vào Mỹ, qua đó gây thêm sức ép cạnh tranh với sản phẩm cá da trơn sản xuất trong nước và các loại cá thịt trắng khác.

Trái ngược với thị trường Mỹ, cá tra Việt Nam lại tăng tốc ở Trung Quốc. Theo đó, tháng 7 vừa qua, xuất khẩu cá tra sang thị trường tỷ dân này tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đạt 357 triệu USD, tăng mạnh 31% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 27,5% trong tổng kim ngạch.

Qua đó cho thấy, Trung Quốc vẫn là thị trường trụ cột, đồng thời là điểm tựa quan trọng giúp xuất khẩu cá tra duy trì tăng trưởng trong bối cảnh một số thị trường lớn khác gặp khó khăn.