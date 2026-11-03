Cá diếc là loại cá nước ngọt quen thuộc, giá bình dân nhưng chứa nhiều dưỡng chất như protein, canxi, phốt pho, sắt và vitamin nhóm B. Thịt cá mềm, thơm, dễ chế biến thành nhiều món ăn, phù hợp để bổ sung vào thực đơn gia đình.

Trước đây, ở quê tôi người ta không ăn cá diếc nhưng gần đây tôi thấy loại cá này được ưa thích với nhiều món cá diếc kho tương, kho gừng. Xin chuyên gia cho biết loại cá này có giá trị dinh dưỡng nhiều không? Xin cảm ơn! (Nguyễn Hằng - Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia về công nghệ thực phẩm - Đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn:

Cá diếc là loài cá nước ngọt phổ biến tại Việt Nam thường được chế biến thành các món kho, nấu canh hoặc hầm. Với mức giá khoảng 40.000-90.000 đồng/kg, đây là thực phẩm bình dân, dễ tìm mua tại các chợ dân sinh.

Trước đây, người dân không thích loại cá này vì ít thịt - nhiều xương, không phù hợp với người già hay trẻ nhỏ. Xương cá khá cứng nếu bị hóc sẽ rất nguy hiểm.

Ngày nay, khi người dân có điều kiện sống tốt hơn, coi trọng yếu tố dinh dưỡng và hương vị, do đó cá diếc được ưa chuộng trở lại.

Thịt cá diếc chứa protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì và phục hồi cơ bắp. So với nhiều loại thịt, thịt cá thường mềm, dễ nhai, dễ tiêu hóa, phù hợp với nhiều đối tượng, trong đó có người cao tuổi.

Cá diếc - thực phẩm tự nhiên có hương vị thơm ngon, nhiều người ưa thích. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài protein, thực phẩm này còn chứa một số chất béo, vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin D, vitamin B1, B2, vitamin E, niacin, sắt, canxi và phốt pho.

Theo số liệu dinh dưỡng được cung cấp, trong 100g thịt cá diếc có khoảng 70mg canxi, 152mg phốt pho, 0,8mg sắt và 1,8g lipid.

Tuy cá diếc có hàm lượng omega-3 cao như cá hồi, cá mòi hoặc cá thu nhưng một số chất béo trong cá cũng có thể cung cấp axit béo không no.

Protein trong cá diếc cung cấp nguyên liệu cho quá trình xây dựng và sửa chữa mô cơ. Người cao tuổi, người mới ốm dậy hoặc người có nhu cầu bổ sung đạm có thể đưa cá vào thực đơn phù hợp.

Thịt cá tương đối mềm, có thể chế biến thành nhiều món như cá diếc nấu canh chua, kho nghệ, om dưa hoặc nấu với rau. Khi chế biến, bạn nên ưu tiên các phương pháp luộc, hấp, nấu canh thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Lưu ý khi ăn: Cá khá nhiều xương dăm, vì vậy cần sơ chế và chế biến kỹ, đặc biệt khi cho trẻ nhỏ và người cao tuổi ăn. Nếu kho, bạn nên kho nhừ ăn cả xương.

Những người bị dị ứng với cá, người mắc bệnh gan, gout, các vấn đề liên quan đến rối loạn chảy máu cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cá diếc.

Bạn nên mua cá tươi, chọn những con khỏe và tốt nhất là mua được cá tự nhiên sẽ ngon hơn.