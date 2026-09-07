Sáng 6/9, tại khu vực mỏ Đại Hùng, lực lượng trực nhận thông tin về một ngư dân trên tàu cá KH99144 TS gặp tai nạn trong quá trình lao động. Nạn nhân là ông B.V.P, sinh năm 1980, bị máy xay đá kẹp vào tay, gây tổn thương nghiêm trọng. Ông P. đứt ngón út, gãy dập nát ngón thứ tư, có vết thương sâu ở mu bàn tay, nhiều vết rách ở cẳng tay, cổ tay bầm tím. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo và nhận thức bình thường.

Ông B.V.P được các nhân viên y tế sơ cứu ngay tại khu vực mỏ Đại Hùng. Ảnh: PVEP-NCS

Lực lượng hỗ trợ tại khu vực mỏ Đại Hùng nhanh chóng triển khai phương án tiếp nhận nạn nhân. Ông P. được làm sạch và sát khuẩn các vết thương, đồng thời được theo dõi liên tục.

Các y bác sĩ tại mỏ Đại Hùng phối hợp đánh giá tình trạng sức khỏe, thống nhất phương án đưa nạn nhân về bờ bằng chuyến bay sớm nhất để tiếp tục thăm khám và điều trị chuyên sâu.

Cùng với đó, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn (PVEP-NCS) đã phối hợp với gia đình ông P. và sân bay Vũng Tàu để hỗ trợ ngư dân khi về đến bờ.

Bệnh nhân được đưa về bờ để tiếp tục điều trị. Ảnh: PVEP-NCS

Đại diện PVEP-NCS cho biết, trong điều kiện ngư dân gặp tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe khi đang hoạt động trên biển, khoảng cách tới các cơ sở y tế trên đất liền có thể trở thành thách thức lớn. Việc có một lực lượng y tế thường trực tại các công trình dầu khí ngoài khơi rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận ban đầu, thực hiện sơ cứu và duy trì theo dõi cho người bị nạn trước khi đưa về đất liền.

Bởi vậy, trong nhiều tình huống khẩn cấp, những cơ sở dầu khí ngoài khơi như mỏ Đại Hùng được ví như những “trạm y tế giữa biển khơi” - nơi không phân biệt người lao động dầu khí hay ngư dân, khi có người gặp nạn là sẵn sàng hỗ trợ.