Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Bến Lức (Long An) cấp cứu, xử trí ban đầu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An ngay buổi tối trong tình trạng đau bụng cấp.

Ngay khi tiếp nhận, BSCKII Võ Tất Thắng, Trưởng tua trực, nhanh chóng thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính vùng bụng và hội chẩn để đánh giá tình trạng ổ bụng.

Theo các thầy thuốc, đây là tình trạng tổn thương đại tràng cấp tính do áp lực bơm từ hậu môn làm khung đại tràng (ruột già) giãn to quá mức gây rách lớp thanh mạc (lớp ngoài cùng của ruột) nhiều chỗ gây xuất huyết và viêm phúc mạc cấp. Đồng thời, áp lực hơi đẩy phân vào lòng ruột thừa gây tắc nghẽn dẫn đến viêm thứ phát.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau ca mổ. Ảnh: BVCC

Nhận định đây là tình trạng cần được xử trí ngoại khoa kịp thời nhằm hạn chế nguy cơ diễn tiến nặng, ca mổ diễn ra nhanh nhất có thể, bác sĩ cắt ruột thừa dưới gây mê nội khí quản, đồng thời kiểm tra và xử lý tình trạng tổn thương, dẫn lưu dịch viêm trong ổ bụng.

Một tuần sau mổ, bệnh nhân ổn định, bụng mềm, vết mổ khô, đã được xuất viện.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng vòi khí nén, súng xịt hơi công nghiệp để đùa giỡn hoặc hướng trực tiếp vào cơ thể người khác. "Thiết bị khí nén công nghiệp có thể tạo ra áp lực rất cao, việc sử dụng sai mục đích có thể gây chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt khi khí nén tác động trực tiếp vào cơ thể", bác sĩ phân tích.

Khi xảy ra sự cố liên quan đến khí nén, nếu người bị nạn xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau dữ dội, đau hoặc chướng bụng, khó thở, choáng, lơ mơ hoặc bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.