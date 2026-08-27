Một số chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ với Verywell Health về những loại đồ uống bảo vệ thận và họ đều thống nhất một lựa chọn đơn giản: nước lọc.

Vì sao nước là lựa chọn tốt nhất?

Thận của bạn có thể lọc chất thải từ khoảng 190 lít máu mỗi ngày và bạn cần duy trì đủ nước giúp thận thực hiện chức năng này hiệu quả.

Tình trạng mất nước nghiêm trọng có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và trong những trường hợp nặng có thể gây tổn thương thận cấp tính. Tổn thương thận lặp lại góp phần dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Nước lọc là lựa chọn đơn giản tốt cho sức khỏe thận. Ảnh: Ban Mai

“Uống nhiều nước hơn là một trong những lời khuyên đúng đắn nhất”, chuyên gia dinh dưỡng Yasi Ansari (Mỹ) khẳng định.

Theo chuyên gia Ansari, nghiên cứu cho thấy uống dưới 500ml nước (khoảng 2 cốc) mỗi ngày làm tăng nguy cơ albumin niệu. Đây là tình trạng protein albumin rò rỉ vào nước tiểu và là dấu hiệu của bệnh thận.

Các loại đồ uống ít calo như trà, cà phê và nước ép không thêm đường cũng bổ sung nước và hỗ trợ sức khỏe thận. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư Melissa Mroz-Planells (Đại học Bastyr, Mỹ), nước lọc không chứa calo và không có thành phần bổ sung nên là lựa chọn tốt nhất.

Nhiều loại đồ uống chứa calo hoặc có đường không mang lại lợi ích cho sức khỏe và có thể gây tăng cân, từ đó tạo thêm áp lực cho thận và đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh thận. Phó giáo sư Mroz-Planells cho biết nước ngọt và các loại đồ uống có đường khác thường chứa fructose và axit phosphoric, những chất góp phần hình thành sỏi thận.

Uống 8-10 cốc nước mỗi ngày để bảo vệ thận

Uống nhiều nước hơn giúp thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn, loại bỏ các vi khuẩn có thể gây hại cho cơ quan này. Khi cơ thể của bạn mất nước, nước tiểu cũng chứa chất thải ở nồng độ cao hơn, từ đó có nguy cơ dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nếu bạn không uống đủ nước, các khoáng chất có thể tích tụ trong đường tiết niệu và hình thành sỏi thận. Uống khoảng 8-10 cốc nước, cà phê, trà hoặc nước ép mỗi ngày có thể ngăn ngừa sỏi thận.

Theo Yale Medicine, với những người có nguy cơ mắc một số loại sỏi thận, nước ép trái cây họ cam quýt như chanh vàng, chanh xanh hoặc cam cung cấp citrate, chất có khả năng giảm hình thành một số loại sỏi.

Chuyên gia Ansari cho biết citrate là một phân tử liên kết với canxi, giúp ngăn hình thành sỏi thận chứa canxi.