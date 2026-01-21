Tỉnh lộ 25C đoạn 2 dài khoảng 6,4km, đi qua xã Long Thành và Nhơn Trạch (Đồng Nai), là tuyến kết nối trực tiếp với đường T1 của sân bay Long Thành tại nút giao Quốc lộ 51. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến nút giao Vành đai 3 TPHCM đã cơ bản hoàn thành, với đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng và các hạng mục cây xanh.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, trục kết nối trực tiếp TPHCM với sân bay Long Thành, có tổng chiều dài gần 17km. Trong đó, đoạn từ đường Hương lộ 19 (xã Phước An) đến điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước) đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tại nút giao giữa tỉnh lộ 25C và Vành đai 3 TPHCM, các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu sớm đưa công trình vào khai thác, bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ khu vực.

Song song với tuyến nối Vành đai 3 TPHCM, tỉnh lộ 25B đang được thi công dài gần 4km, từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang, với tổng kinh phí khoảng 640 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thiện, tuyến đường có quy mô 10 làn xe, lộ giới 80m; đoạn đầu tuyến từ Quốc lộ 51 đến trung tâm xã Nhơn Trạch cũng đang được nâng cấp, mở rộng.

Hiện tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật; các hạng mục đèn chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, sơn vạch kẻ đường cơ bản hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2026.

Cầu vượt nút giao giữa tỉnh lộ 25B và Vành đai 3 TPHCM đang được khẩn trương hoàn thiện đường dẫn hai đầu cầu. Trên tuyến Vành đai 3 TPHCM qua khu vực này, một phía đã thông xe, phía còn lại đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cắt ngang tỉnh lộ 25B và 25C là dự án Vành đai 3 TPHCM (đoạn qua Đồng Nai) dài hơn 11km, điểm đầu giao với cao tốc Bến Lức – Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Chiến, công nhân thi công dự án Vành đai 3 TPHCM, cho biết nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động công nhân thi công để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa công trình vào khai thác.

Trong ảnh, nút giao giữa Vành đai 3 TPHCM và cao tốc Bến Lức – Long Thành đang dần hình thành, với các hạng mục cầu và đường dẫn lộ diện rõ nét, tạo diện mạo cho điểm kết nối giao thông quan trọng này.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác khi sân bay dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong nửa đầu năm 2026, tránh bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư. Đồng thời, ông đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, sớm tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.