Phát hành trái phiếu hàng nghìn tỷ: Nhiều chi tiết chưa rõ

Tối 9/1, nhiều tờ báo đưa tin Viện KSND tỉnh Hưng Yên, cơ quan công an cùng cấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Phan Thiên, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự 2015. Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong thời gian từ tháng 4/2021 đến năm 2022, bị can Thiên đã gian dối khi sử dụng nhiều công ty khác nhau do mình điều hành để phát hành 3 đợt trái phiếu trái quy định có giá trị hơn 1.253 tỷ đồng.

"Qua 3 đợt phát hành trái phiếu này, ông Thiên đã huy động được tổng số hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp. Công an tỉnh Hưng Yên xác định tiền huy động được ông Thiên không dùng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết mà sử dụng mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán", thông tin được báo chí đăng tải.

Dữ liệu được PV.VietNamNet tìm hiểu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, giai đoạn 2021-2022, CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global (Ngọc Thiên Global) đã phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị 753,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Ngọc Thiên, công ty con của Ngọc Thiên Global, cũng phát hành một lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các lô trái phiếu này, như tài sản bảo đảm, mục đích sử dụng vốn, danh sách trái chủ và đơn vị liên quan, không được doanh nghiệp công bố đầy đủ trên hệ thống công bố thông tin.

Cụ thể, ngày 8/4/2021, CTCP Tập đoàn Ngọc Thiên Global đã phát hành lô trái phiếu NTGCH2124001 giá trị 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm, đáo hạn ngày 8/4/2024.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ, lãi suất cố định 11%/năm (trả lãi 3 tháng/lần). Mục đích phát hành là đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất.

Tài sản đảm bảo là phần vốn góp của Ngọc Thiên Global tại công ty con là Công ty TNHH Ngọc Thiên, với giá trị được thông báo là hơn 606 tỷ đồng, tương ứng hơn 90,2% tỷ lệ góp vốn của Công ty TNHH Ngọc Thiên.

Đơn vị mua là một tổ chức trong nước nhưng danh tính không được Ngọc Thiên Global công bố.

Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán HDB (HDBS).

Ngày 18/2/2022, Công ty TNHH Ngọc Thiên cũng công bố hoàn tất phát hành lô trái phiếu NTCCH2124001 với giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 30/11/2024, lãi suất cố định 11%/năm. Nhiều thông tin cơ bản khác của lô trái phiếu, như tài sản đảm bảo, mục đích phát hành... không được công bố chi tiết. Tổ chức lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán HDB (HDBS).

Ngày 28/3/2022, Ngọc Thiên Global đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu NTGCH2124002 có tổng giá trị 453,3 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,5%/năm, đáo hạn ngày 30/12/2024. Tổ chức lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Các thông tin khác của lô trái phiếu, như tài sản đảm bảo, mục đích phát hành, đại lý phát hành và danh sách trái chủ... cũng thiếu dữ liệu trên hệ thống.

Một số điểm đáng chú ý về doanh nghiệp

Ngọc Thiên Global có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên, ngành nghề chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại. Theo BCTC năm 2021, ông Trịnh Phan Thiên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; bà Đỗ Hồng Hạnh là Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Trụ sở chính của Công ty TNHH Ngọc Thiên - công ty con của Ngọc Thiên Global, cũng tại địa chỉ trên.

Theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, Ngọc Thiên Global ghi nhận tăng trưởng đột biến cả về doanh thu và quy mô tổng tài sản trong năm 2021.

Cụ thể, năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch của Ngọc Thiên Global đạt hơn 11.960 tỷ đồng, cao gấp khoảng 5,7 lần so với mức gần 2.089 tỷ đồng trong năm 2020. Chi phí lãi vay cũng tăng mạnh từ gần 11,9 tỷ đồng lên hơn 21,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ tăng nhẹ từ gần 6,1 tỷ đồng lên gần 8,2 tỷ đồng.

Tài sản của Ngọc Thiên Global vào cuối năm 2021 tăng vọt lên gần 15,2 nghìn tỷ đồng, so với mức hơn 3.300 tỷ đồng hồi cuối năm 2020. Tuy nhiên, có tới hơn 13,9 nghìn tỷ đồng là khoản phải thu, cao gấp hơn 5 lần so với cuối năm 2020.

Các khoản phải thu của Ngọc Thiên Global tập trung vào nhóm công ty bao gồm: Công ty TNHH Ắc quy Tùng Bách (gần 622 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại Thuận Toan (491 tỷ đồng); Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MTV Trung Thành (246 tỷ đồng); Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Bình Việt Nam (173 tỷ đồng)... Đây là những công ty mới thành lập hoặc/và có địa chỉ gần giống nhau.

Các khoản phải thu của Ngọc Thiên Global. Nguồn: BCTC

Ở chiều ngược lại, Ngọc Thiên Global cũng ghi nhận một khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 10.200 tỷ đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các khoản phải trả cũng được ghi nhận phần lớn với chính các công ty phát sinh các khoản phải thu bên trên.

Một điểm đáng lưu ý là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Ngọc Thiên Global - đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo đó, AVA không được tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của công ty tại thời điểm 31/12/2021. Do đó, AVA không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của khoản mục nêu trên cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các khoản mục khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

Theo AVA, Ngọc Thiên Global chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ số dư các khoản nợ phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2021. AVA đã áp dụng các thủ tục kiểm toán để xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục do AVA thực hiện chưa giúp công ty kiểm toán này có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết để đưa ý kiến về tính đúng đắn của các số dư các khoản công nợ này được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Ngọc Thiên Global.

Đồng thời, AVA cho biết thêm, ngoại trừ BCTC của Công ty TNHH Ngọc Thiên, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của các công ty con khác còn lại được hợp nhất trong BCTC đều chưa được kiểm toán.

Theo giới thiệu trên trang web doanh nghiệp, Công ty TNHH Ngọc Thiên thành lập năm 2005 tại Việt Nam là một doanh nghiệp chuyên thu gom tái chế và xử lý ắc quy, phế liệu và sản xuất chì thỏi. Ngọc Thiên Global tiền thân là một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại lâu đời, chuyên về buôn bán kim loại, xử lý chất thải nguy hại - tái chế kim loại màu như: chì, nhôm, đồng, kẽm. Công ty này còn mở rộng sang các lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính. Ngọc Thiên Global giới thiệu có khách hàng tại Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ, Singapore và nhắm vào các thị trường quốc tế.