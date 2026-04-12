Tập đoàn Hyundai Motor vừa phát lệnh triệu hồi đối với 294.128 xe vì vấn đề lỗi dây an toàn. Thông tin từ trang Carscoops cho hay, cụm chốt giữ dây đai an toàn ở hàng ghế trước có nguy cơ bị tuột, khiến dây đai không thể giữ chặt hành khách khi xảy ra va chạm.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định là do bộ phận chốt cài bị hư hại, dẫn đến việc dây đai không được liên kết đủ chắc chắn vào khung ghế. Lỗi này được cho là hệ quả của quá trình lắp ráp hoặc sửa chữa không đúng quy chuẩn.

Chiến dịch triệu hồi lần này ảnh hưởng đến hàng loạt dải sản phẩm, bao gồm mẫu xe điện Hyundai Ioniq 6 (đời 2023-2025) cùng bộ đôi Hyundai Santa Fe và Santa Fe Hybrid (đời 2024-2026). Đáng chú ý, danh sách này còn có sự góp mặt của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Genesis G90 (đời 2023-2026).

Hãng xe Hàn Quốc lần đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường vào mùa thu năm ngoái sau khi tiếp nhận một khiếu nại liên quan đến mẫu Santa Fe đời 2025. Một tháng sau, vào tháng 10, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đã cung cấp các báo cáo về tình trạng "chốt dây đai an toàn phía trước bị bung ra trong các vụ va chạm từ phía sau".

Một cuộc điều tra toàn diện được bắt đầu ngay sau đó, nhằm xác nhận lỗi ở các ngàm cài bị hỏng để đưa ra quyết định triệu hồi chính thức.

Tính đến nay, Hyundai đã ghi nhận 6 trường hợp chốt dây an toàn gắn không đạt chuẩn tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là chưa có bất kỳ thương vong nào liên quan đến sự cố này được báo cáo. Phía hãng xe cũng ước tính chỉ có khoảng 1% trong tổng số xe bị triệu hồi thực sự mắc lỗi.

Để khắc phục triệt để, đội ngũ kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và áp dụng biện pháp gia cố cho chốt cài phía dưới. Trong trường hợp cần thiết, toàn bộ cụm dây đai an toàn sẽ được thay mới.

Dự kiến, thư thông báo sẽ được gửi tới các chủ xe vào tháng 6 tới. Hyundai cũng khẳng định hãng đã khắc phục hoàn toàn vấn đề này trên các lô xe mới xuất xưởng bằng việc sử dụng thiết kế chốt cài đã được nâng cấp.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới bình luận. Mời bạn đọc gửi bài cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!