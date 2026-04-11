Thông tin từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy, trong quý 1/2026, tổng doanh số của 5 thành viên là Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam đạt 729.121 chiếc, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Honda Việt Nam (HVN) đã có số liệu bán hàng riêng của từng tháng. Cụ thể trong tháng 1, HVN có lượng bán ra 214.892 chiếc; tháng 2 đạt 156.779 chiếc và lượng bán ra tăng mạnh trong tháng 3 với 241.252 chiếc. Như vậy sau khi quý 1 kết thúc, doanh số xe máy của Honda tại Việt Nam đạt 612.923 chiếc.

Dựa vào số liệu trên có thể thấy, một mình Honda Việt Nam đã chiếm tới 84,1% tổng lượng xe máy bán ra của VAMM trong quý đầu năm. Bốn thành viên còn lại chỉ chiếm chưa tới 16% thị phần và không công bố thông tin doanh số cụ thể.

Honda vẫn là hãng xe máy chiếm thị phần lớn nhất trong VAMM.

Về nguồn cung cho thị trường, theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý 1/2026, đã có tổng cộng 952.400 chiếc xe máy mới được đưa ra thị trường, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài các thành viên VAMM, thị trường xe máy trong nước những năm gần đây đang chứng kiến một làn sóng mới đến từ các doanh nghiệp tập trung vào xe máy điện với các thương hiệu như VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike, Before All...

Không chỉ mở rộng sản phẩm, các doanh nghiệp này còn phát triển nhà máy sản xuất, đặc biệt là hệ sinh thái pin, trạm sạc và giải pháp vận hành, qua đó từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường.

Trong bối cảnh đó, thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch rõ rệt. Áp lực giảm phát thải tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy xe điện tăng trưởng, đặc biệt ở nhóm khách hàng đô thị.

