Theo dữ liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, doanh số bán hàng của top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường trong tháng 3/2026 ghi nhận mức cải thiện nhất định so với tháng trước.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng cục bộ ấy là một bức tranh lớn hơn, phản ánh rõ sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng, khó khăn về nguồn cung cũng như những bài toán chiến lược giá mà các hãng xe đang loay hoay tìm lời giải.

Danh sách xe bán chậm tháng 3/2026 vẫn chủ yếu là các đại diện đến từ Nhật Bản, xen lẫn một vài cái tên quen thuộc của Hàn Quốc.

Điều gây bất ngờ lớn nhất là sự “rơi tự do” của Toyota Wigo. Từ mức 35 xe trong tháng 2, doanh số Wigo tháng 3 chỉ còn vỏn vẹn 2 xe, giảm tới 94,3%. Đây là lần hiếm hoi mẫu hatchback hạng A này trở thành xe bán chậm nhất toàn thị trường, sau thời gian dài vắng bóng khỏi nhóm cuối bảng.

Theo Toyota Việt Nam, nguyên nhân chính đến từ việc thiếu hụt nguồn cung do một số lô xe nhập khẩu bị ách tắc khâu thông quan. Dù vậy, lũy kế quý I/2026, Wigo vẫn đạt 200 xe. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, phân khúc hatchback hạng A đang bị “bóp nghẹt” bởi sự nổi lên của xe điện mini với chi phí lăn bánh thấp, đồng thời chịu sức ép lớn từ đối thủ Hyundai Grand i10.

Xếp sau Wigo là Toyota Corolla Altis và Suzuki Swift. Trong đó, Corolla Altis dù tăng 25% so với tháng trước nhưng chỉ bán được 5 xe trong tháng 3, nâng tổng doanh số quý I lên 15 xe, con số quá khiêm tốn với một mẫu sedan từng mang tính biểu tượng tại Việt Nam.

Suzuki Swift cũng không khá hơn với 6 xe bán ra, giảm 50% so với tháng trước, lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 57 xe. Hai mẫu xe này phản ánh rõ xu hướng người dùng Việt đang quay lưng với sedan và hatchback truyền thống để chuyển sang SUV gầm cao đa dụng hơn.

Một cái tên quen mặt trong nhóm bán chậm là Isuzu mu-X. Tháng 3, mẫu SUV cỡ D này chỉ bán được 16 xe, dù tăng 23% so với tháng trước, nhưng doanh số quý I mới đạt 59 xe. Dù sở hữu động cơ diesel bền bỉ và khung gầm chắc chắn, mu-X vẫn gặp khó trong việc chinh phục khách hàng gia đình.

Tình cảnh tương tự diễn ra với Toyota Land Cruiser Prado. Tháng 3, Prado bán được 27 xe, tăng 170% so với tháng trước, nhưng vẫn nằm trong top xe bán chậm. Khép lại quý I, tổng doanh số của Prado đạt 84 xe. Thực tế, Toyota Land Cruiser Prado có doanh số thấp không nằm ở nhu cầu thị trường mà chủ yếu do nguồn cung nhập khẩu từ Nhật Bản luôn khan hiếm, khiến khách hàng phải chờ đợi nhiều tháng.

Ở phân khúc MPV cao cấp, Toyota Alphard tiếp tục duy trì doanh số vài chục xe mỗi tháng. Với giá bán quanh mốc 4 tỷ đồng và tệp khách hàng rất hẹp, 30 xe bán ra trong tháng 3, tăng 20%, thực tế được xem là kết quả tích cực. Lũy kế quý I, Alphard đạt doanh số 87 xe.

Mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm bán chậm là Suzuki Jimny với 31 xe bán ra, tăng tới 342,8%. Sự bứt phá này chủ yếu đến từ việc hãng có xe giao cho các đơn đặt hàng tồn trước đó. Tuy nhiên, với giá cao, không gian nhỏ và thiên về off-road, Jimny chỉ phù hợp làm xe “đồ chơi” cho nhóm khách hàng cá tính. Lũy kế 3 tháng đầu năm, Suzuki Jimny đạt doanh số 75 xe.

Hai đại diện Hàn Quốc là Hyundai Elantra và KIA Sorento cũng góp mặt trong danh sách. Hyundai Elantra bán được 36 xe trong tháng 3, lũy kế quý I đạt 124 xe. Elantra hiện đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các đối thủ. Người dùng thích sự thanh lịch, êm ái sẽ chọn Mazda 3. Còn người chuộng giá rẻ, "option" miên man sẽ chọn KIA K3. Ngoài ra, các mẫu xe SUV cỡ có tầm giá 600-700 triệu đồng cũng góp phần "hút máu" tệp khách của Elantra.

Sau khi giảm sâu vào tháng trước, KIA Sorento đã có cú bứt phá doanh số trong tháng 3 với 60 xe, tăng 106,9% nhưng con số này vẫn quá khiêm tốn so với tham vọng của Thaco và vị thế của mẫu xe này. Tổng doanh số quý I của mẫu SUV này là 194 xe. KIA Sorento hiện tại đang chịu áp lực cực lớn từ "vua doanh số" Ford Everest và người anh em chung nền tảng Hyundai Santa Fe.

Khép lại danh sách là "anh cả" của nhà Toyota - Land Cruiser với 64 xe bán ra trong tháng 3, tăng trưởng 18,5% so với tháng trước. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, mẫu SUV cỡ lớn này đã bán được 213 xe. Dù thuộc nhóm bán chậm, Land Cruiser vẫn là mẫu SUV biểu tượng, luôn trong tình trạng khan hàng. Tại Việt Nam, nhiều khách hàng sẵn sàng chấp nhận “bia kèm lạc” hoặc chờ nửa năm chỉ để sở hữu mẫu xe được xem là chuẩn mực về độ bền và đẳng cấp.

