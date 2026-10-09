Đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long cho biết, vừa báo cáo Bộ Xây dựng tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trong đó một gói thầu tư vấn quan trọng vừa bị hủy do hồ sơ đề xuất không đáp ứng yêu cầu.

Hủy gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Thông tin từ Ban QLDA Thăng Long cho biết, tại gói thầu TV-02 về tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đơn vị đã phát hành hồ sơ yêu cầu ngày 21/8/2026 và mở thầu ngày 25/9.

Tuy nhiên, sau khi đánh giá, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Do vậy, ngày 2/10, Ban QLDA Thăng Long đã quyết định hủy thầu để triển khai các bước tiếp theo. Ban đặt mục tiêu hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói TV-02 trong quý IV/2026.

Trong khi đó, gói TV-03 về tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã mở thầu ngày 21/9 và đang được tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gồm 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa, tổng chiều dài 1.541km. Ảnh minh hoạ: Vũ Điệp.

Gói TV-05, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cũng đã mở thầu ngày 16/9 và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, đây là những gói thầu quan trọng để triển khai công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị các bước tiếp theo của dự án.

Mốc tiến độ quan trọng

Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, Ban QLDA Thăng Long cho biết tiến độ phụ thuộc vào gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo kế hoạch, hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng, bàn giao hồ sơ và xác định mốc trên thực địa để phục vụ công tác GPMB cho các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến được triển khai từ quý IV/2027.

Sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án sẽ triển khai theo các mốc tiến độ cụ thể.

Sau khi chọn được đơn vị tư vấn, dự án sẽ triển khai theo các mốc cụ thể. Sau 3 tháng, tư vấn sẽ đề xuất các tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế. Đến tháng thứ 12, báo cáo giữa kỳ sẽ được trình, trong đó xác định hướng tuyến, các điểm khống chế và phương án công nghệ.

Đến tháng thứ 27, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến được trình để thẩm định, phê duyệt. Khoảng 3 tháng sau (tháng thứ 30), báo cáo này dự kiến được phê duyệt.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư ngày 30/11/2024.

Dự án có chiều dài 1.541km, từ Hà Nội đến TP.HCM, đi qua 15 tỉnh, thành phố. Công trình được thiết kế với tốc độ 350km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục, phục vụ vận tải hành khách và đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Dự án được đầu tư mới toàn tuyến đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Tổng mức đầu tư sơ bộ 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025-2035.

Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội sẽ triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, ưu tiên bố trí vốn để đưa vào khai thác năm 2030. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.



