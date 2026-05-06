Từ năm nay, Hà Nội chính thức áp dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo trong tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) để phân tuyến. Theo đó, nguyên tắc ưu tiên số 1 là học sinh sẽ được đăng ký vào trường gần nơi ở nhất trên địa bàn. Trong trường hợp các phường giáp ranh có trường gần hơn so với trường gần nhất trên địa bàn cư trú, học sinh cũng được đăng ký vào các trường này.

Về việc phân tuyến, phường Hoàng Mai cho biết toàn bộ quy định về thứ tự ưu tiên sẽ được Ban chỉ đạo tuyển sinh của phường xem xét dựa trên các tiêu chí ưu tiên cụ thể và chỉ tiêu còn lại. Những thông tin này được niêm yết, công khai nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi nhất cho học sinh.

Hiện phường này cũng đã công khai chỉ tiêu và phương án phân tuyến tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 của từng trường trên địa bàn. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh với bậc tiểu học tại phường Hoàng Mai.

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh với bậc THCS tại phường Hoàng Mai.

Phường Hai Bà Trưng cũng thực hiện phương thức “xét tuyển theo nơi cư trú”, ứng dụng bản đồ GIS, AI nhằm xác định quãng đường từ nơi cư trú đến từng trường học trên địa bàn phường, phường giáp ranh bằng phương tiện xe máy.

Việc phân tuyến tại phường Hai Bà Trưng như sau:

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh với bậc tiểu học tại phường Hai Bà Trưng.

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh với bậc THCS tại phường Hai Bà Trưng.

Trong khi đó, phường Yên Sở cho biết đối với học sinh khu vực tổ dân phố số 9, 15, 16, 17 chưa có trường tiểu học, THCS, theo quy định vẫn phải thực hiện phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn phường. UBND phường phân tuyến về 2 trường Tiểu học Pháp Vân và THCS Chu Văn An là 2 trường có khoảng cách địa lý gần hơn từ tổ dân phố số 9, 15, 16, 17 đến trường (thuộc nhóm ưu tiên 1).

UBND phường sẽ phối hợp với UBND các phường Hoàng Mai, Lĩnh Nam, là địa bàn lân cận, giáp ranh tạo điều kiện tiếp nhận học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 thuộc khu vực tổ dân phố số 9, 15, 16, 17 của phường (lớp 1 là 102 học sinh, lớp 6 là 84 học sinh theo điều tra).

Việc phân tuyến tại phường Yên Sở như sau:

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh với bậc tiểu học tại phường Yên Sở.

Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh với bậc THCS tại phường Yên Sở.

Phường Hà Đông cũng thực hiện phân tuyến theo nguyên tắc đảm bảo học sinh được học gần nơi cư trú. Trong thời gian tuyển sinh, hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách các học sinh có địa chỉ không thuộc địa bàn cư trú tham gia dự tuyển. Sau khi kết thúc tuyển sinh, đối với những trường hợp không hợp lệ, hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin kịp thời cho phụ huynh học sinh để liên hệ, đăng ký dự tuyển tại trường phù hợp.

Việc phân tuyến tại phường Hà Đông như sau:

Hiện nay, các phường/xã tại Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026 - 2027. Phụ huynh có thể tham khảo cách phân tuyến tuyển sinh dự kiến tại trang thông tin điện tử của từng phường.