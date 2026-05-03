Chỉ còn vài tháng nữa con trai sẽ vào lớp 1, nhưng đến nay, chị Phạm Thị Hạnh, nhà ở phố Triều Khúc (Hà Nội), vẫn chưa biết chính xác lên cấp 1 con sẽ vào trường nào. Theo dữ liệu bản đồ số, khu vực phường Thanh Liệt nơi chị sinh sống có tới 7 trường tiểu học, trong đó 6 trường công lập gồm Tiểu học Thanh Xuân Nam, Tiểu học Triều Khúc, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Tân Triều, Tiểu học Yên Xá, Tiểu học Phạm Tu.

“Nếu như những năm trước, khả năng cao con sẽ vào Trường Tiểu học Triều Khúc, nhưng thực tế nhà lại gần Trường Tiểu học Tân Triều hơn. Trong khi đó, mong muốn của gia đình lại là cho con học ở Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam. Giờ theo bản đồ số chưa rõ con sẽ được phân vào đâu”, chị Hạnh thắc mắc.

Cũng có con chuẩn bị vào lớp 1, chị Hoàng Hà (phường Yên Sở) cho biết gia đình đã được nhà trường hướng dẫn đăng nhập VNeID và cập nhật thông tin của con lên hệ thống. Dựa trên thông tin này, con chị sẽ được phân vào một trường tiểu học ở phường Yên Sở.

Tuy nhiên, chị Hà băn khoăn, ở khu vực này hiện có hai trường là Tiểu học Pháp Vân và Tiểu học Tứ Hiệp. “Theo Google Maps, khoảng cách từ nhà đến hai trường này gần như tương đương. Gia đình mong muốn con được học ở Tiểu học Pháp Vân vì cơ sở vật chất mới, khang trang hơn, nhưng hiện chưa rõ hệ thống bản đồ số sẽ phân tuyến thế nào nên cũng khá lo lắng”, chị Hà nói.

Phụ huynh này mong muốn được làm rõ cách xác định “trường gần nhất”, bởi hiện chưa có quy định cụ thể về tiêu chí khoảng cách như bao nhiêu mét hay bao nhiêu phút di chuyển được coi là “gần”. Điều này dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Phụ huynh bối rối chưa biết con vào trường nào khi phân tuyến bằng bản đồ số GIS. Ảnh minh họa: Thúy Nga

Trước những băn khoăn này, hiệu trưởng một trường THCS ở Hà Nội khuyên phụ huynh nên kiên nhẫn chờ đợi. Theo ông, hiện nay các trường đã hoàn thành giai đoạn hướng dẫn cha mẹ khai báo thông tin, rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh. Những bước tiếp theo cần chờ hệ thống vận hành, thử nghiệm.

“Sau khi chạy thử hệ thống, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Hiện các trường cũng phải chờ đợi hướng dẫn nên chưa có căn cứ để trả lời thắc mắc của phụ huynh. Nhưng chúng tôi tin rằng UBND các xã, phường sẽ có sự điều tiết hợp lý để đảm bảo cân đối giữa các trường trên địa bàn”, vị hiệu trưởng này nói.

Trước đó, tại hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bản đồ số trong phân tuyến tuyển sinh sẽ đảm bảo khoảng cách gần nhất để đưa trường học tới từng học sinh.

Theo đó, nguyên tắc ưu tiên số 1 là học sinh sẽ được đăng ký vào trường tuyển sinh gần nhà nhất, gần nơi ở nhất trên địa bàn cư trú. Trong trường hợp các phường giáp ranh có trường gần hơn trường gần nhất trên địa bàn, tức trường đó khác địa bàn, học sinh cũng được đăng ký.

“Đây là nguyên tắc đảm bảo tính thuận lợi, phù hợp và tạo mọi điều kiện cho học sinh khi đăng ký tuyển sinh”, ông Bình nói.