Tình trạng kinh doanh dịch vụ ăn uống trái phép vẫn tái diễn ở phố cà phê đường tàu (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng) dù các hộ dân liên quan nhiều lần bị xử phạt.

Tối 27/3, tình trạng mời chào, đón khách tại khu vực này diễn ra tấp nập.

Các hàng quán bày bàn ghế tràn lan dọc đường tàu, trong khi khoảng cách tối thiểu của hành lang bảo vệ là 3m.

Để tránh bỏ sót vi phạm và tăng tính răn đe lâu dài, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm đã ghi hình làm căn cứ cho các tổ công tác kiểm tra, xử lý.

Ngay khi lực lượng Công an phường Hoàn Kiếm có mặt, các quán vội vàng thu dọn bàn ghế, đóng cửa.

Con phố bỗng tối sầm, các quán đóng cửa và tiễn khách.

Thông qua hình ảnh ghi nhận từ trước, Công an phường Hoàn Kiếm tiến hành xác minh, xử lý các hàng quán vi phạm.

Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng khác xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường thông qua hình ảnh từ camera AI, hình ảnh của lực lượng chức năng ghi nhận và người dân cung cấp. Qua đó, các hộ kinh doanh đang dần tuân thủ quy định, chủ động sắp xếp gọn gàng thay vì bỏ chạy khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Công an phường thu giữ một số bàn ghế, biển hiệu của các quán vi phạm.

Tương tự, tại khu vực phố Gầm Cầu, nhiều hộ kinh doanh vội thu dọn khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện từ xa.

Sau khi được cho xem hình ảnh vi phạm, đại diện hộ kinh doanh đã chủ động giao nộp số bàn ghế, biển hiệu lấn chiếm lòng lề đường trước đó.

Việc ứng dụng camera giám sát và sử dụng hình ảnh được cung cấp để ghi nhận vi phạm trật tự đô thị, nhất là các trường hợp xảy ra ngoài giờ hành chính, bước đầu mang lại hiệu quả tốt, giúp phát hiện và xử lý kịp thời.

Ngoài việc bị thu giữ bàn ghế, biển hiệu lấn chiếm, các hộ kinh doanh còn bị lực lượng chức năng lập biên bản để xử phạt theo quy định.

Sau thời gian tăng cường xử lý vi phạm, trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm chật kín bàn ghế và các vật dụng bị thu giữ.