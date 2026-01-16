Trong hai ngày 14-15/1, Công an Hà Nội đã xử lý 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền hơn 58 triệu đồng dựa trên dữ liệu hình ảnh. Riêng hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp, tổng tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Một trường hợp thu gom, thải rác trái quy định và lấn chiếm vỉa hè được camera AI ghi nhận ẢNH: N.B.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) cho biết, các hành vi bị giám sát chặt chẽ gồm: lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ sai quy định, đổ rác thải, vứt tàn thuốc, vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định.

Dữ liệu hình ảnh vi phạm từ Trung tâm chỉ huy sẽ được chuyển về công an cấp xã để xác minh, lập hồ sơ xử lý. Đây là chứng cứ khách quan giúp giảm tranh cãi và tăng tính minh bạch.

Hệ thống gồm 1.837 camera AI lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao trọng điểm, vận hành từ ngày 13/12/2025. Việc mở rộng xử phạt sang lĩnh vực đô thị nhằm khắc phục tình trạng tái diễn vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng.