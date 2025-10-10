Trước hết, bản thuyết minh trình bày sản phẩm phải nêu rõ ý tưởng, giải pháp và quá trình thực hiện, bao gồm liệt kê các công cụ AI, công nghệ được sử dụng và cách thức áp dụng trong sản phẩm. Phần này cũng cần thể hiện kết quả đạt được cùng dự kiến phát triển trong tương lai. Bản thuyết minh được trình bày dưới dạng tệp PDF, dài từ 10 đến 15 trang, với dung lượng tối đa 10MB.

Phần mã nguồn (source code) phải phù hợp với chủ đề số 1 và số 2 của cuộc thi. Thí sinh được phép sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python, JavaScript, TypeScript, Java… Mã nguồn cần được nén trong một tệp (.zip hoặc .rar), kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình phần mềm thư viện (library) và tài liệu hướng dẫn xây dựng mã nguồn, sử dụng phần mềm/app.

Đối với video demo sản phẩm, thí sinh cần nộp bản hoàn chỉnh với thời lượng từ 5 đến 10 phút, định dạng MP4, độ phân giải Full HD (1080p) và dung lượng tối đa 500MB để đảm bảo tương thích và chất lượng hiện thị. Lưu ý: Video demo sản phẩm hoàn thiện cuối cùng của thí sinh.

Về yêu cầu chung, các tệp dự thi cần được đặt tên theo cú pháp: “Vietnam AI Contest 2025 - Full Name”. Thí sinh nộp bài theo một đường dẫn thư mục Google Drive (nên đặt quyền: chia sẻ cho bất kỳ ai có link để xem). Tệp dự thi bao gồm: bản thuyết minh (.pdf), mã nguồn, video demo, phiếu đăng ký theo mẫu của Ban Tổ chức (.docx hoặc .pdf) và ảnh nhóm hoặc cá nhân (không bắt buộc).

Ban tổ chức lưu ý, mọi biểu mẫu và hướng dẫn chi tiết được đăng tải tại: https://vlabinnovation.com; Đăng ký chính thức chỉ được xác nhận khi thí sinh hoàn thành biểu mẫu đăng ký và nhận được email xác nhận từ BTC. Sau khi nhận được email xác nhận, thí sinh không được thay đổi bài dự thi. Nếu BTC phát hiện sẽ bị huỷ tư cách dự thi.

Với những quy định cụ thể và minh bạch, Ban Tổ chức kỳ vọng các thí sinh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện được tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn và tinh thần nhân văn trong từng sản phẩm. Vietnam AI Contest 2025 không chỉ là sân chơi về công nghệ, mà còn là nơi khẳng định năng lực và tầm nhìn của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Ban tổ chức tiếp nhận hỗ trợ thí sinh qua các kênh chính thức:

VietNamNet: https://vietnamnet.vn/giao-duc/ai-contest

Website: https://vlabinnovation.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/vlabinnovation/

Hotline: 𝟎𝟗𝟏 𝟖𝟒𝟕 𝟔𝟐𝟐𝟔

Thông tin chi tiết tham khảo: https://vietnamaicontest.vlabinnovation.com/season3

Thế Định