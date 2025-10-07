Hội nghị đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh với chủ đề “Ứng dụng AI phát triển thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh trên nền tảng số” vừa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 7/10.

Hội nghị là một hoạt động nhằm nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh.

Tại hội nghị, chuyên gia của Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã cung cấp cho các học viên những nội dung thiết thực và cập nhật xu thế mới nhất của kinh tế số.

Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử một cách hiệu quả, thích ứng linh hoạt với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, các học viên đã được tiếp cận toàn diện từ nền tảng kiến thức về thương mại điện tử Việt Nam đến các chuyên đề chuyên sâu như ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI trong phát triển thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh trên nền tảng số, kỹ năng sử dụng và khai thác công cụ AI hiệu quả, các công cụ AI phục vụ hoạt động kinh doanh - marketing, cũng như thực hành thiết kế hình ảnh, video và âm thanh phục vụ truyền thông và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Trao đổi với các học viên, ông Cao Quí Long, giảng viên Trung tâm eComDX nhấn mạnh, ứng dụng AI mang lại nhiều giá trị như tự động hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, chi phí, đưa ra quyết định nhanh và chính xác dựa trên dữ liệu lớn, đồng thời tối ưu trải nghiệm khách hàng thông qua các công cụ thông minh.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, AI có thể cá nhân hóa hành vi mua sắm, hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7, dự đoán tồn kho, tối ưu giá bán và khuyến mãi, cũng như tự động tạo nội dung truyền thông như hình ảnh sản phẩm, mô tả, video quảng bá.

Tuy vậy, đại diện eComDX cũng chỉ ra các thách thức về đạo đức, bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp cần sử dụng AI một cách có trách nhiệm, đảm bảo an toàn thông tin và phù hợp quy định pháp luật.

Các học viên thực hành thiết kế hình ảnh, video quảng bá sản phẩm bằng AI.

Đặc biệt, với phương châm “học để làm được”, chuyên gia eComDX đã hướng dẫn các học viên cách tương tác và khai thác các công cụ AI thông qua kỹ năng viết “prompt” hiệu quả – yếu tố quyết định để tận dụng sức mạnh công nghệ.

“Một prompt tốt cần có ngữ cảnh rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, giọng văn phù hợp và định dạng đầu ra chính xác. Có tám nguyên tắc vàng giúp người dùng làm việc hiệu quả với AI, trong đó nhấn mạnh việc cụ thể hóa yêu cầu, nhập vai chuyên gia, cung cấp bối cảnh, giới hạn độ dài và cải tiến lặp lại”, chuyên gia eComDX lưu ý.

Ngay tại hội nghị, các học viên cũng đã được thực hành tạo nội dung hình ảnh - video, vận hành gian hàng thương mại điện tử và tự động hóa kế hoạch marketing trên nền tảng số, giúp họ nắm bắt phương pháp áp dụng công cụ số trong hoạt động kinh doanh thực tế.