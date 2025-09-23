Sự xuất hiện của ChatGPT cuối năm 2022 đã tạo nên một “cơn sốt” toàn cầu, mở ra kỷ nguyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, công việc và đời sống thường ngày.

Dù bước vào cuộc đua chậm hơn OpenAI, Google đang chứng minh chiến lược đi sau nhưng đúng hướng với việc tung ra hàng loạt sản phẩm AI đình đám.

Trong đó, ba cái tên nổi bật nhất thời gian qua là NotebookLM, Veo 3 và Gemini 2.5 Pro - những công cụ nhanh chóng được cộng đồng công nghệ Việt Nam quan tâm và sử dụng rộng rãi.

NotebookLM - Trợ lý học tập và nghiên cứu chuyên sâu

NotebookLM được Google giới thiệu là một công cụ giúp người dùng biến dữ liệu của riêng mình thành một trợ lý ảo chuyên biệt. Với khả năng ghi nhớ ngữ cảnh theo từng người dùng, khác biệt so với những chatbot tổng quát, NotebookLM đã mở rộng tới hơn 180 khu vực và hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ trên trình duyệt. Công cụ này được nhiều người đánh giá là giúp tiết kiệm hàng giờ trong việc đọc tài liệu.

Công cụ NotebookLM có thể tạo video thuyết minh hoặc podcast hai giọng đọc từ tài liệu do người dùng cung cấp. Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, NotebookLM hỗ trợ 4 định dạng đầu ra, bao gồm âm thanh (Audio Overview), video (Video Overview), sơ đồ tư duy (Mind Map) và báo cáo (Report). Bốn định dạng này xuất hiện trong 4 ô riêng biệt trong bảng điều khiển Studio để người dùng dễ lựa chọn.

Ngoài công dụng cơ bản, NotebookLM còn có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực chuyên biệt. Ví dụ, nó có thể tổng hợp và phân tích hàng loạt tài liệu nghiên cứu để tìm ra xu hướng hoặc khoảng trống kiến thức.

Công cụ này còn hỗ trợ các nhà văn và nhà biên kịch trong việc xây dựng thế giới, gợi ý cốt truyện hoặc kiểm tra tính nhất quán của nhân vật. Trong môi trường doanh nghiệp, NotebookLM cũng đóng vai trò là trung tâm để tổ chức và phân tích các tài liệu dự án, giúp tối ưu hóa quy trình quản lý.

Theo Google, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia sử dụng NotebookLM nhiều nhất thế giới, cùng với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Veo 3 - AI tạo video chinh phục nhà sáng tạo nội dung

Veo 3, mô hình tạo video thế hệ mới của Google, có khả năng dựng clip từ văn bản mô tả hoặc hình ảnh đầu vào. Với chất lượng hình ảnh mượt mà và chuyển động tự nhiên, công cụ này đã được dùng để tạo ra hơn 40 triệu video kể từ khi ra mắt vào tháng 5/2025 và đã mở rộng tới hơn 150 quốc gia.

Từ ngày 3/7, Google Veo 3 chính thức hỗ trợ thị trường Việt Nam. Khi đăng ký gói AI Pro, người dùng được cấp 1.000 tín dụng AI hàng tháng và tạo tối đa 10 video.

Sản phẩm này không chỉ giúp các nhà sáng tạo nội dung nhỏ lẻ giảm chi phí sản xuất mà còn được ứng dụng trong các lĩnh vực chuyên nghiệp. Veo 3 có thể nhanh chóng tạo ra các video quảng cáo chất lượng cao với tỷ lệ khung hình tùy chỉnh. Trong lĩnh vực nghệ thuật, nó có khả năng tạo ra các đoạn phim ngắn mang tính nghệ thuật cao, mô phỏng vật lý, ánh sáng và bóng đổ chân thực.

Dù không phải AI tạo video đầu tiên trên thị trường, Veo 3 gây ấn tượng với khả năng tạo âm thanh (bao gồm lời thoại, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh môi trường), đặc biệt còn hỗ trợ tiếng Việt. Tất cả các video được tạo bởi Veo 3 đều sẽ hiển thị ký hiệu mờ (watermark) dễ nhận biết và được nhúng thêm ký hiệu kỹ thuật số SynthID ẩn, giúp xác định nguồn gốc AI của nội dung và tăng tính minh bạch.

Gemini 2.5 Pro - “Át chủ bài” trong cuộc đua chatbot thông minh

Gemini 2.5 Pro, phiên bản nâng cấp mới nhất trong dòng Gemini, được Google định vị là đối thủ trực diện của ChatGPT. Thời gian gần đây, Gemini đã vượt ChatGPT trên App Store một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhờ công cụ tạo và chỉnh sửa ảnh Nano Banana.

Hình ảnh do Google Gemini 2.5 Pro tạo ra từ ảnh có sẵn và câu lệnh. Ảnh: Du Lam

Điểm mạnh của Gemini nằm ở khả năng xử lý đa phương thức, không chỉ văn bản mà còn cả hình ảnh, âm thanh và video. Hiện ứng dụng Gemini có khoảng 450 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Gemini 2.5 Pro đang được khai thác trong nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp. Công cụ này có thể tạo ra mã nguồn cho các ứng dụng web phức tạp hoặc phân tích, chỉnh sửa mã, giúp lập trình viên làm việc hiệu quả hơn.

Trong phân tích dữ liệu doanh nghiệp, Gemini có thể giải thích các câu lệnh phức tạp và giúp xây dựng các mô hình dự báo. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách tóm tắt email và tạo các tài liệu nghiên cứu.

Sự xuất hiện đồng loạt của NotebookLM, Veo 3 và Gemini 2.5 Pro cho thấy Google đang tìm cách bao phủ toàn bộ nhu cầu: từ học tập, sáng tạo nội dung đến công việc văn phòng. Sự phổ biến nhanh chóng của ba công cụ này tại Việt Nam chứng tỏ người dùng trong nước sẵn sàng đón nhận xu thế AI toàn cầu.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số AI thế giới 2025 của Mạng lưới Nghiên cứu Thị trường Độc lập Toàn cầu (WIN), Việt Nam đứng thứ 3 về mức độ tin tưởng AI và thứ 5 về mức độ chấp nhận AI, thứ 17 về sử dụng thực tế AI.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích rõ rệt, rủi ro về bảo mật, bản quyền và thông tin sai lệch vẫn hiện hữu, đặt ra bài toán quản lý và xây dựng khung pháp lý về AI trong tương lai.