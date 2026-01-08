Sáng 8/1, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra mở rộng vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm đồ hộp tại Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Vụ việc xảy ra tại Công ty Đồ Hộp Hạ Long.

Cụ thể, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thu gom, tập kết số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh và đưa về Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường tiêu thụ. Địa điểm tập kết là kho hàng của doanh nghiệp này.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng khối lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Qua kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt trên đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Tang vật cơ quan công an thu được tại công ty Đồ Hộp Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, lô hàng được ghi nhận có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi. Cơ quan công an xác định, trong số 120 tấn thịt lợn nói trên, doanh nghiệp đã đưa khoảng 2 tấn vào chế biến, đóng gói thành phẩm đồ hộp, trong đó có sản phẩm dán nhãn patê Cột Đèn Hải Phòng.

Mở rộng điều tra nguồn gốc lô hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hải Phòng đã làm rõ đường dây cung ứng đầu vào. Theo lời khai của bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) – một mắt xích trong đường dây thu gom – hoạt động này đã diễn ra trong khoảng nửa năm trở lại đây.

Số thịt lợn nhiễm bệnh được dùng 1 phần vào sản xuất đồ hộp, trong đó có hộp patê.

Theo lời khai, bà Lan thừa nhận đã trực tiếp tham gia thu mua lợn nhiễm dịch bệnh từ các hộ chăn nuôi để bán lại cho các đầu mối lớn, song không biết điểm đến cuối cùng của số thịt này cho đến khi vụ việc tại kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long bị phát giác.

Hiện toàn bộ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh cùng các sản phẩm liên quan đã được cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.