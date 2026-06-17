Tại buổi làm việc với các cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, các học viện, trường công an nhân dân về công tác tuyển sinh công an nhân dân năm 2026, lãnh đạo Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay năm nay có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an, tăng so với hai năm trước. Tỷ lệ cạnh tranh bình quân năm 2026 đạt khoảng 11,94 thí sinh/chỉ tiêu, thuộc nhóm cao trong những năm gần đây.

Trong số này, có 89 thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng), hơn 2.300 thí sinh xét tuyển theo phương thức 2 (sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an) và hơn 21.600 thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức 3 (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an).

Số lượng thí sinh đăng ký vào các trường công an tăng so với 2 năm qua. Ảnh: Thúy Nga

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm, theo lãnh đạo Cục Đào tạo, hiện công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, hoàn thiện quy trình ra đề thi, in sao và bàn giao đề thi đang được triển khai theo đúng tiến độ. Các điều kiện về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và phương án đảm bảo an ninh, an toàn đã được chuẩn bị đầy đủ.

Các học viện, trường công an nhân dân cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu tuyển sinh, rà soát cơ sở vật chất, phòng thi, hệ thống camera giám sát, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và các điều kiện phục vụ tổ chức kỳ thi, đồng thời xây dựng phương án phân công cán bộ coi thi, giám sát thi, bảo vệ y tế và các tình huống phát sinh theo quy định.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/6. Trong đó, thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 20/6 và làm bài thi chính thức vào ngày 21/6.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 gồm 3 phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút theo hình thức thi viết. Tổng điểm của bài thi là 100 điểm.