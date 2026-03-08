Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay, năm 2026, các thí sinh sẽ đến đăng ký sơ tuyển ở công an xã, phường từ ngày 15/3 đến ngày 15/4. “Đây là thời gian để các em tìm hiểu thông tin tuyển sinh chi tiết về ngành nghề đào tạo, tổ hợp và phương thức tuyển sinh để lựa chọn ngành đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân”, ông Đạt nói.

Sau ngày 15/4, các thí sinh sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tổ chức sơ tuyển ở công an cấp xã, phường để hoàn thiện hồ sơ về lý lịch chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe cũng như tiêu chuẩn về học lực, hạnh kiểm. Ban tuyển sinh công an cấp tỉnh sẽ hoàn thiện công tác sơ tuyển, nộp hồ sơ về các học viện, trường công an nhân dân, dự kiến trước ngày 20/5.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an chia sẻ tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Đạt cho biết, thời gian thi chính thức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an là ngày 20 và 21/6. Cụ thể, ngày 20/6, thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Ngày 21/6, các em chính thức thi.

Ông Đạt cho hay, dự kiến kỳ thi của Bộ Công an sẽ được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tuần; vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, để thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh.

Trước câu hỏi của thí sinh về điều kiện tuyển sinh liên quan đến tình trạng cận thị, ông Đạt cho biết: “Độ cận không được vượt quá 3 diop. Những em vượt quá 3 diop, ban tuyển sinh ở đơn vị sơ tuyển sẽ kết luận không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe về mắt. Những em cận từ 3 diop trở xuống sẽ được kết luận đạt tiêu chuẩn về mắt. Chỉ có 2 kết luận như vậy và thí sinh không cần phải cam kết gì nữa. Những em không đạt sẽ bị loại ở vòng sơ tuyển”.

Theo ông Đạt, năm 2026, về cơ bản, phương thức tuyển sinh của Bộ Công an không thay đổi nhiều so với năm 2025, gồm: Tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế; xét tuyển kết hợp điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển kết hợp điểm bài thi đánh giá với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái, thời gian làm bài là 180 phút, gồm 4 mã đề và thí sinh sẽ chọn một trong 4 mã: