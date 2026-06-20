Chiều 20/6, tại điểm thi Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội), các thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi. Sáng mai, thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá trong thời gian 180 phút với hình thức thi viết.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an. Ảnh: Thúy Nga

Ấp ủ ước mơ trở thành công an từ năm 12 tuổi, Hà Thị Đức Phương, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái (Lào Cai), chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào Học viện An ninh Nhân dân.

“Em mong muốn được khoác lên mình màu áo xanh nên không đăng ký thêm vào trường nào khác. Nếu năm nay không đạt được nguyện vọng, em sẵn sàng thi lại”, Phương chia sẻ.

Do học tập theo hình thức nội trú, suốt 3 năm THPT, nữ sinh không tham gia các lớp học thêm bên ngoài. Việc chuẩn bị cho kỳ thi chủ yếu dựa vào các khóa học trực tuyến, kiến thức trên lớp và việc tự học.

Nữ sinh bắt đầu xây dựng kế hoạch ôn tập cho kỳ thi này từ đầu năm lớp 12, đồng thời phải cân đối thời gian với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ở kỳ thi năm nay, Phương lựa chọn mã bài thi CA4 với môn tự chọn là Địa lý. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cảm thấy kết quả chưa hài lòng, nữ sinh “dồn sức” cho kỳ thi đánh giá với mục tiêu đạt trên 70 điểm.

Thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá của Bộ Công an ngày 21/6. Ảnh: Thúy Nga

Tương tự, Nguyễn Thế Duy, cựu học sinh Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh (Nghệ An), đăng ký xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh Nhân dân. Theo Duy, mức độ cạnh tranh ở ngành này khá lớn nên em phải nghiêm túc ôn luyện cho kỳ thi này.

Nam sinh lựa chọn mã bài thi CA2 với môn tự chọn là Hóa học. Duy cho biết khó khăn lớn nhất là đồng thời chuẩn bị cho hai kỳ thi có cấu trúc khác nhau.

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT chủ yếu tập trung vào kiến thức lớp 12, trong khi bài thi đánh giá của Bộ Công an yêu cầu ôn tập cả chương trình lớp 10 và lớp 11. Điều đó khiến việc phân bổ thời gian học tập của em khá áp lực", Duy nói.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Duy dành toàn bộ thời gian còn lại để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá. Mỗi ngày, em ôn Tiếng Anh vào buổi sáng, làm đề thi thử vào buổi chiều và dành buổi tối để củng cố kiến thức môn Lịch sử. Nam sinh kỳ vọng đạt khoảng 75/100 điểm.

Thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi. Ảnh: Thúy Nga

Theo kế hoạch, sáng 21/6, các thí sinh sẽ làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút. Tổng điểm tối đa của bài thi là 100 điểm.

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Ở phần tự chọn, thí sinh lựa chọn một trong bốn môn gồm Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3) hoặc Địa lý (CA4).

Theo Bộ Công an, năm 2026 có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân, tăng so với hai năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Trong đó, 89 thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng); hơn 2.300 thí sinh đăng ký theo phương thức 2 (sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an); hơn 21.600 thí sinh đăng ký theo phương thức 3 (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá).