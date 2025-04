Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2025 với các trình độ đào tạo. Cụ thể, 8 trường công an sẽ tuyển 2.300 chỉ tiêu theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Tuy nhiên, Bộ Công an có một số điều chỉnh ở phương thức 2 và 3. Cụ thể, với phương thức tuyển sinh thông qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, các trường không thực hiện tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS đạt từ 7.5 trở lên như các năm trước đây mà sẽ quy đổi tương đương số điểm thí sinh có được thông qua chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Để mở rộng nguồn tuyển với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp điểm Bài thi đánh giá, điều kiện dự tuyển Bộ Công an đưa ra là thí sinh phải có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 trở lên, xếp loại học lực 3 năm THPT đạt khá trở lên, điểm trung bình môn ngoại ngữ các năm từ 7 trở lên.

Ở phương thức xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an, điểm xét tuyển vẫn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%).

Tuy nhiêm năm nay, Bộ Công an đã mở rộng các tổ hợp xét tuyển, tăng từ 7 tổ hợp năm 2024 thành 15 tổ hợp trong năm 2025.

Danh sách các tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:

Bộ Công an lưu ý, thí sinh không được đăng ký sơ tuyển vào nhiều ngành, nhiều học viện, trường đại học và tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an.

Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến Công an cấp xã để đăng ký sơ tuyển, mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh kèm theo căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự, ngoài các giấy tờ trên cần mang thêm quyết định xuất ngũ.