Ngày 16/3, Bộ GD-ĐT phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 nhằm giải đáp thắc mắc về chọn ngành, tuyển sinh đại học - cao đẳng.

Tại ngày hội, một nam sinh bày tỏ băn khoăn năm nay bỏ công an cấp huyện, vậy thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các trường công an sẽ sơ tuyển ở đâu và quy trình thay đổi ra sao.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay, năm 2025, Bộ Công an có những thay đổi trong công tác tuyển sinh theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

Về việc đăng ký, theo ông Đạt, hiện nay, mô hình bộ máy của Bộ Công an có 3 cấp. Ở địa phương, có công an cấp tỉnh và công an cấp xã, không còn tổ chức công an cấp huyện.

“Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Bộ và có hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh. Như vậy, thí sinh sẽ đến xã/phường tại nơi thường trú để đăng ký. Cán bộ công an cấp xã sẽ hướng dẫn các em viết hồ sơ, khai lý lịch và kiểm tra những điều kiện đảm bảo để dự tuyển vào các trường công an nhân dân”, ông Đạt nói.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an. Ảnh: Nam Trần

Về lịch trình tuyển sinh, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý 2 mốc quan trọng: Trước ngày 15/4, thí sinh phải đến đăng ký dự tuyển vào các trường; Sau ngày 15/4, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hoạt động sơ tuyển.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra về học lực, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và hoàn thành trước ngày 30/5, gửi về các học viện/trường công an nhân dân để tổ chức thi tuyển”, ông Đạt nói.

Ông Đạt cho hay, năm 2025, Bộ Công an cũng có những thay đổi liên quan đến bài thi đánh giá đã được công bố công khai để thí sinh nắm được và chủ động trong ôn tập.

Năm 2025, bài thi đánh giá của Bộ Công an có 4 mã bài (trong khi năm ngoái chỉ có 2 mã bài) để phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới. “Với những môn học bắt buộc và tự chọn, các em sẽ lựa chọn những mã bài phù hợp với thế mạnh của mình để dự thi”, ông cho hay.

Về phương thức tuyển sinh, các trường công an thống nhất có 3 phương thức: Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển thông qua bài thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển qua bài thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Với hai phương thức xét tuyển kết hợp, Bộ Công an thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, không chia chỉ tiêu theo từng phương thức.

Theo ông Đạt, những thông tin cụ thể, chi tiết khác, Bộ Công an sẽ công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, website các học viện/trường công an nhân dân; trang thông tin điện tử của công an các đơn vị địa phương.

Giải đáp thắc mắc của một thí sinh về việc hồ sơ học bạ năm lớp 12 chưa hoàn thiện liệu có được nộp dự tuyển, ông Đạt cho hay: “Các năm trước, chúng tôi thu hồ sơ từ tháng 3 và thời điểm đó các em chưa thể hoàn thiện học bạ. Vì vậy, chúng tôi vẫn đồng ý để các em đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, trước ngày 30/5, các em sẽ tiếp tục hoàn thiện học bạ để chính thức đạt điều kiện dự tuyển vào các trường công an nhân dân”.

Ông Đạt cũng khẳng định hiện Bộ Công an chưa có chủ trương sáp nhập, hợp nhất các nhà trường và đã có chỉ tiêu của từng trường, từng ngành để thông báo tuyển sinh năm 2025.

“Kỳ thi tuyển sinh năm 2025 mặc dù có nhiều thay đổi, tuy nhiên theo chủ trương của Bộ Công an, chúng tôi sẽ cố gắng giữ ổn định về phương thức, cách thức và bài thi đánh giá thực hiện trong các năm gần đây. Bài thi đánh giá chỉ thay đổi để nội dung phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của lứa học sinh tốt nghiệp THPT năm nay”, ông Đạt cho biết.