Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo, cập nhật chiều tối 4/10. Nguồn: NCHMF

Trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đến 16h ngày 5/10, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm. Cường độ cực đại của cơn bão này có thể đạt cấp 13, giật cấp 16.

Các chuyên gia nhận định, từ khoảng chiều 5/10, khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), do xu hướng di chuyển có phần lệch bắc nên bão Matmo sẽ ma sát với địa hình đất liền, đồng thời đứt gió trên Vịnh Bắc Bộ khiến bão có thể suy yếu nhanh.

Cụ thể, 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển khoảng 20km/h, đi vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Đến 4h ngày 6/10, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ bão mạnh giảm 3 cấp, còn cấp 9, giật cấp 12.

Cơ quan khí tượng đánh giá, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 16h ngày 6/10, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ; cường độ cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4h ngày 7/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Tác động của bão trên biển

Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu biển trọng tải lớn.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m; biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Nước dâng và ngập lụt ven biển

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều và tối ngày 5/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm, bao gồm tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; nguy cơ ngập úng lớn do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Gió mạnh và mưa lớn trên đất liền

Cơ quan khí tượng dự báo gió mạnh, mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 19h ngày 5/10 (cập nhật lúc 17h ngày 4/10). Cụ thể:

Từ 19h ngày 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa; không thể đi ngược gió.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Đồng thời, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ xảy ra mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng thời tiết Hà Nội, dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết 7/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, hiện tượng giông lốc trước và trong khi bão ảnh hưởng. Bão Matmo có hoàn lưu bão rộng nên nguy cơ xuất hiện giông lốc sớm, khi bão chưa ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trọng tâm là khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực Đông Bắc Bộ. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm bởi tính bất ngờ, không thể dự báo trước và sức phá hủy rất lớn.