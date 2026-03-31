Giá trung bình tháng 3 của nhiên liệu hàng không Jet A1 đạt mức hơn 190 USD/thùng. Cá biệt, vào ngày 30/3, giá Jet A1 là 242,7 USD/thùng. Mức giá trên gấp 3 lần giá mà các hãng hàng không tại Việt Nam đã lập kế hoạch trong năm 2026.

Thông tin trên được ông Đặng Anh Tuấn – Phó TGĐ Vietnam Airlines (VNA) nêu ra tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do báo Thanh Niên tổ chức sáng 31/3.

Nêu giải pháp vượt khó, lãnh đạo VNA cho biết theo dõi thường xuyên, tính toán chi phí nhiên liệu để đưa ra các dải giá vé bay linh hoạt, từ cao xuống thấp cho khách hàng. Hãng cam kết xây dựng giá vé bay đảm bảo khả năng chi trả của người dân, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo thống kê, khoảng 60% hãng hàng không quốc tế đã tiến hành các biện pháp điều chỉnh hoạt động do biến động nhiên liệu. Trong đó, giá vé bay trung bình của các hãng trên thế giới đã tăng 5-20%, đồng thời, nhiều doanh nghiệp tiến hành phụ thu phí nhiên liệu tuỳ theo đường bay, thời điểm bay.

Cũng nói về các giải pháp ứng phó biến động xăng dầu, ông Tô Việt Thắng - Phó TGĐ Vietjet Air cho biết, hãng giảm sản lượng khai thác, hạn chế một số đường bay không hiệu quả từ tháng 4/2026.

Ngoài ra, doanh nghiệp đưa vào vận hành đội tàu bay có khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên tới 20%, tận dụng A.I (trí tuệ nhân tạo) nhằm kiểm soát lượng nhiên liệu từng chuyến bay, tối ưu hoá chi phí.

“Do bám sát biến động địa chính trị, chúng tôi chủ động đặt mua lượng lớn nhiên liệu, nhờ đó có được giá đầu vào tốt hơn từ nhà cung cấp. Bên cạnh đó, hãng tập trung khai thác các đường bay tới Kazakhstan – điểm trung chuyển đi châu Âu. Tại thị trường này, nhiên liệu đang được trợ giá, giá không tăng, nên chúng tôi tận dụng nhập nhiên liệu ngay tại chỗ để giảm chi phí”, ông Thắng cho biết.

Các hãng hàng không nói về cách thức ứng phó biến động nhiên liệu. (Ảnh: BTC)

Đối với các hãng bay nhỏ hơn, theo ông Lê Tiến Dũng - Phó TGĐ Vietravel Airlines, hãng sẽ cắt giảm/giãn một số chuyến bay không hiệu quả từ đầu tháng 4 đến ngày 23/4. Tuy nhiên, hãng vẫn cam kết tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm nghỉ lễ cuối tháng 4.

Phó TGĐ Sun PhuQuoc Airways Đào Đức Vũ chia sẻ, doanh nghiệp chấp nhận hấp thụ một phần chi phí nhiên liệu để mạng bay vẫn thu hút khách hàng, đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn của tập đoàn. Đồng thời, đơn vị này giảm tần suất và khung giờ ở một số đường bay kém hiệu quả.

Khách châu Âu bay tới Việt Nam tăng, các nước giảm

Cũng tại toạ đàm, Phó TGĐ Vietnam Airlines Đặng Anh Tuấn chia sẻ một thông tin rất đáng chú ý. Trong 2 tuần trở lại đây, VNA theo dõi và nhận thấy lượng khách đặt chỗ bay từ khu vực châu Âu vào Việt Nam đang tăng. Dữ liệu đặt chỗ trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 tăng so với cùng kỳ. Trái lại, lượng khách bay tới các nước Đông Nam Á giảm.

Theo ông Tuấn, đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam cần bình tĩnh khi ứng phó với cú sốc nhiên liệu hiện nay. Bởi, bài học đã có từ thời điểm đại dịch Covid-19 là sau mỗi biến động lớn, thị trường sẽ bùng nổ trở lại. Các hãng hàng không nội địa cần nắm bắt cơ hội và có sự chuẩn bị trước.

"Chúng tôi vừa cung ứng thêm 3.000 ghế bay để đưa lượng khách châu Âu về Việt Nam. Trước đây, du khách thường bay đường vòng qua Trung Đông nhưng nay họ chọn hãng hàng không bay thẳng về Việt Nam là VNA", ông dẫn chứng và kiến nghị ngành du lịch cần có cải cách mạnh mẽ. Nếu chớp được cơ hội, lượng khách hàng không đi được Trung Đông sẽ về khu vực Đông Nam Á. Trong đó, thị trường du lịch Việt Nam rất tiềm năng với chính sách visa cởi mở.

Đồng quan điểm, Phó TGĐ Bamboo Airways Võ Huy Cường nhận định, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không sẽ bùng nổ trở lại như sau giai đoạn sau Covid-19 trước đây. Do đó, hãng này quyết định tăng đội tàu bay trong những năm tới. Vào năm 2030, doanh nghiệp sẽ có đội tàu bay 40 chiếc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.