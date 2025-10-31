Cạnh tranh không còn xoay quanh mức giá, mà dịch chuyển sang chất lượng sản phẩm, năng lực vận hành và uy tín thương hiệu. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, thị trường tiếp tục là điểm đến chiến lược của các tập đoàn đến từ Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI đăng ký vào bất động sản quý I/2025 đạt gần 2,4 tỷ USD, phản ánh dòng vốn quay trở lại và tín hiệu của một chu kỳ chuyển mình.

Kỷ luật quốc tế định hình thước đo

Mỗi thương hiệu quốc tế bước vào Việt Nam đều đem đến một triết lý phát triển riêng. Trong số đó, các tên tuổi nổi bật như CapitaLand, Keppel Land (Singapore), Tokyu (Nhật Bản) hay Gamuda Land (Malaysia) đã góp phần đa dạng hóa nguồn cung và tạo mặt bằng kỳ vọng mới, thông qua những sản phẩm nhà ở hạng sang, mô hình TOD, văn phòng, trung tâm thương mại…

Sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế đang góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường nội. Ảnh minh hoạ

Riêng “ông lớn” S P Setia (Malaysia) còn chọn con đường dung hòa, kiên định xây dựng các khu đô thị sinh thái “đúng giá trị” theo chuẩn quốc tế đã chứng nghiệm, qua Ecolakes Mỹ Phước, Eco Xuan Lái Thiêu - vừa ra mắt dự án thành phần Setia Edenia ngày 27/10.

Ngoài khẩu vị, hay tư duy, điểm chung của khối doanh nghiệp quốc tế chính là kỷ luật trong phát triển.

Theo đại diện Kansas Capital, đối tác chiến lược của S P Setia tại Việt Nam, sales gallery không chỉ trưng bày, mà là hành trình trải nghiệm liền mạch. Khi dự án được định vị như một “gói trải nghiệm” lối sống, thiết kế căn hộ, ngôn ngữ hợp đồng và dịch vụ đều ăn khớp theo kỷ luật hệ thống xuyên thị trường.

“Cảm giác “xa xỉ” thực ra đến từ tính nhất quán ở mọi điểm chạm. Người mua cảm nhận được lời hứa thương hiệu trên thực tế”, đại diện Kansas Capital cho biết.

Kỷ luật phát triển cũng thể hiện nhất quán trên bốn trục. Thứ nhất, coi sản phẩm như một “hệ” thay vì một tòa nhà, chuẩn hóa cấu trúc thiết kế, tiêu chuẩn vật liệu, mật độ tiện ích, tích hợp chứng chỉ xanh và công nghệ ngay từ đầu, để giảm sai số chi phí và nâng mặt bằng chung.

Thứ hai, tài chính không phụ thuộc hoàn toàn vào bán hàng, mà dùng cấu trúc vốn hỗn hợp, phân kỳ như hạ tầng với nhiều lớp bảo vệ để chủ động tiến độ, để đi qua chu kỳ thị trường mà không phải “bán bằng mọi giá”.

Thứ ba, pháp lý, thẩm định quy hoạch, PCCC, môi trường… được thiết kế tiền khả thi, lịch công bố thông tin và kiểm toán độc lập là mặc định. Cuối cùng, hệ sinh thái đối tác toàn cầu làm “bảo chứng”, qua đó hợp đồng hóa trách nhiệm và tạo niềm tin cho người mua lẫn ngân hàng.

Đặc biệt, các nhà phát triển nước ngoài ưu tiên tạo “điểm đến”, như khu đô thị, phức hợp, TOD gắn metro, với khối đế bán lẻ phục vụ cư dân thực và chuỗi sự kiện hoạt động định kỳ như chất xúc tác cộng đồng.

Niềm tin thương hiệu dẫn dắt lựa chọn mua nhà

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thương hiệu quốc tế cũng cho thấy một xu hướng lựa chọn mới của người mua tại Việt Nam. Khảo sát PropertyGuru ghi nhận, hơn 72% người mua nhà ưu tiên chủ đầu tư uy tín - một lợi thế tự nhiên cho các doanh nghiệp có hồ sơ triển khai dài hạn và năng lực quản trị rủi ro tốt.

Thị hiếu đối với thương hiệu ngoại vì vậy không đơn thuần là câu chuyện “chuộng mác”, mà là cách người mua định giá sự an tâm, khi niềm tin là biến số có thể kiểm chứng bằng lịch sử dự án, tài chính và minh bạch.

Nhờ quy trình chuẩn và hệ thống vận hành chuyên nghiệp, phần bù rủi ro của người mua được “nén” lại, và họ sẵn sàng trả thêm cho một trải nghiệm sống đồng bộ, giá trị tài sản bền vững.

Như đại diện Kansas Capital nhấn mạnh, “Thanh khoản không đến từ tên gọi, mà từ 365 ngày sống không phiền toái”. Chính cư dân thực tạo ra động lực lấp đầy, giữ mặt bằng giá cho thuê và hỗ trợ giá trị bán lại.

Một trong những dự án nổi bật của chủ đầu tư ngoại ra mắt tại Lái Thiêu, TP.HCM quý IV/2025. Ảnh phối cảnh

Dữ liệu thị trường giai đoạn 2018 - 2024 cho thấy các dự án trung - cao cấp do chủ đầu tư ngoại triển khai tại TP.HCM và Hà Nội thường ghi nhận tỷ lệ hấp thụ 60 - 90% ngay ở giai đoạn đầu mỗi đợt mở bán, nhờ mạng lưới bán hàng đa quốc gia và năng lực tổ chức sản phẩm. Trong khung thời gian 2019 - 2023, giá sơ cấp lũy kế của phân khúc căn hộ trung - cao cấp do chủ đầu tư ngoại tại hai đô thị này tăng khoảng 20 - 45% (tùy vị trí, pháp lý, tiến độ bàn giao). Ở các vị trí hút khách quốc tế, những dự án đạt chuẩn thường duy trì tỷ lệ lấp đầy cao và lợi suất ổn định, giúp nhà đầu tư mường tượng rõ vòng đời dòng tiền.

Tổng thể, làn sóng tham gia thị trường Việt Nam của các chủ đầu tư quốc tế đang từng bước dịch chuyển trọng tâm, từ giá bán sang trải nghiệm, thực thi và vận hành dài hạn. Nếu dòng vốn FDI duy trì nhịp độ tích cực, quỹ đạo nâng hạng của thị trường nhiều khả năng sẽ được củng cố, mở ra chu kỳ tăng trưởng chú trọng chất lượng và kỷ luật, thay vì chỉ dựa vào giá.

Setia Edenia - Khu đô thị Ecoxuan Lái Thiêu dự kiến ra mắt thị trường từ quý IV/2025

Thông tin liên hệ: Phòng Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ: Văn phòng bán hàng tại Dự án Setia Edenia, phường Lái Thiêu, TP.HCM

Website: setia-edenia.com.vn

Hotline: 0947.012.255

Bích Đào