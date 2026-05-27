Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang mới đây ban hành Thông cáo số 05 về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và một số đảng viên thuộc Đảng ủy xã Giáp Trung có vi phạm.

Cụ thể, căn cứ nội dung, tính chất và mức độ vi phạm, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang quyết định cảnh cáo Ban thường vụ Đảng ủy xã Giáp Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và cách chức Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Bồn Văn Quốc - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Giáp Trung.

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang, Ban thường vụ Đảng ủy xã Giáp Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm quy định về bầu cử, công tác cán bộ, công tác kiểm tra; một số đồng chí thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm quy định về bầu cử, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Những vi phạm này được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Hường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Giáp Trung và bà Nèn Thị Nguyện - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng xã; kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Khánh Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và bà Trương Thị Xuân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.