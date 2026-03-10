Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia được quyền thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu định kỳ theo quý. Việc nắm rõ Cách chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT 2026 giúp người dân chủ động hơn khi phát sinh nhu cầu thực tế.

- Cơ sở khám chữa bệnh cũ không còn phù hợp

- Chuyển nơi cư trú hoặc nơi làm việc

Người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) có thể thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trong các trường hợp:

Khi nào cần chuyển nơi khám, chữa bệnh

Trường hợp người lao động, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh thông qua hồ sơ tham gia BHXH.

- Thông tin về cơ sở khám chữa bệnh mới dự kiến đăng ký

Hồ sơ thực hiện thủ tục tương đối đơn giản. Khi áp dụng cách chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thẻ BHYT 2026, người dân cần chuẩn bị:

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH xã/phường nơi cư trú hoặc qua đại lý thu (đối với BHYT hộ gia đình).

Cách chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu

Cách thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để đề nghị thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại đơn vị tiếp nhận phù hợp với đối tượng tham gia BHYT:

- Hộ gia đình: nộp tại đại lý thu BHYT.

- Tham gia qua doanh nghiệp: liên hệ phòng nhân sự.

- Hưu trí, trẻ em, người có công, người hưởng trợ cấp xã hội, người mất sức lao động: nộp tại cơ quan BHXH xã/phường nơi thường trú.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT mới trong tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, quyền lợi BHYT vẫn được đảm bảo.

Cách thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu online

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index, sau đó đăng nhập tài khoản BHXH của cá nhân và chọn “Kê khai hồ sơ”

Bước 2: Tìm và chọn mã thủ tục 612b “Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi KCB ban đầu”.

Bước 3: Tại tờ khai bạn điền cơ sở khám chữa bệnh muốn thay đổi (Nhập đầy đủ tên và mã cơ sở khám chữa bệnh)