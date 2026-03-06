Tùy từng nhóm đối tượng, hồ sơ tham gia sẽ khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản khi làm thẻ BHYT, người dân cần chuẩn bị:

Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2026 tiếp tục được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương cơ sở hoặc mức thu nhập.

Thời gian có hiệu lực

Thẻ BHYT có hiệu lực:

- Ngay từ ngày đóng tiền (với người tham gia liên tục).

- Sau 30 ngày kể từ ngày đóng đối với người tham gia lần đầu hoặc gián đoạn từ 90 ngày trở lên.

Người dân nên duy trì tham gia liên tục để không bị gián đoạn quyền lợi, đặc biệt khi điều trị bệnh dài ngày.