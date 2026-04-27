Năm 2026, GDU có hơn 1000 tân cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp với đa dạng các lĩnh vực khác nhau

Chiến lược “Tháo gỡ bài toán việc làm từ năm nhất”

Tại GDU, những chiến lược đào tạo gắn với thực tiễn đã được thực hiện nhiều năm qua. Lễ tốt nghiệp hôm 19/4 vừa qua, với hơn 1.000 tân cử nhân và thạc sĩ của trường ở nhiều lĩnh vực, không chỉ đánh dấu một cột mốc đào tạo, mà còn phản ánh cách nhà trường chuẩn bị nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

Một trong những điểm khác biệt trong mô hình đào tạo tại GDU là việc triển khai các hoạt động kiến tập, thực tập ngay từ năm đầu tiên. Thay vì chờ đến giai đoạn cuối khóa, sinh viên được tiếp cận môi trường doanh nghiệp sớm, qua đó hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp và định hướng phát triển cá nhân.

Mô hình này phù hợp với xu hướng giáo dục đại học hiện đại trên thế giới, nơi “học đi đôi với hành” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Nhiều nghiên cứu về giáo dục đại học cho thấy sinh viên có trải nghiệm thực tế trong quá trình học thường dễ thích nghi hơn khi bước vào thị trường lao động.

Hoàng Trọng Khang - tân cử nhân ngành Luật của GDU chia sẻ: “Nhờ được đi kiến tập từ sớm, em có cơ hội trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau trước khi chọn công việc phù hợp. Nhờ vậy em tự tin hơn khi bước vào môi trường làm việc thực tế”.

Sinh viên Hoàng Trọng Khang (mặc áo thẩm phán, bên trái) được rèn luyện kỹ năng chuyên môn thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế

Kết nối doanh nghiệp: Cầu nối giữa giảng đường và thị trường

Hiện GDU đang hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, dịch vụ và truyền thông. Một số đối tác tiêu biểu có thể kể đến Công ty cổ phần Vinpearl, WACOM Việt Nam, khách sạn New World Sài Gòn, khách sạn La Vela Sài Gòn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, Công ty Luật TNHH Bến Thành,… giúp sinh viên có cơ hội thực tập, tìm kiếm việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

GDU hiện đang là đối tác chiến lược của hơn 300 doanh nghiệp tại Việt Nam

Bên cạnh chương trình đào tạo chính khóa, GDU còn duy trì thường niên Ngày hội việc làm - nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến tuyển dụng trực tiếp. Đây được xem là cầu nối quan trọng giúp sinh viên tiếp cận nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp.

Ths.LS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhận định khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng vẫn là một trong những “điểm nghẽn” lớn của thị trường lao động Việt Nam.

“Việc Trường Đại học Gia Định chủ động kết nối doanh nghiệp ngay từ trong quá trình đào tạo được xem là giải pháp hiệu quả để thu hẹp khoảng cách này”, Ths.LS Trịnh Hữu Chung nhấn mạnh.



Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Chúng tôi không chỉ mang lại kiến thức cho sinh viên, mà còn hướng đến việc đào tạo những công dân có khả năng thích ứng, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập. Thành công của sinh viên trên thị trường lao động chính là thước đo rõ nhất cho chất lượng đào tạo của nhà trường”.

Ngày hội Kết nối Doanh nghiệp - Việc làm tạo điều kiện để sinh viên GDU được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp ngay tại trường

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, những mô hình đào tạo gắn với thực tiễn như tại GDU được xem là hướng đi cần thiết. Khi khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp được thu hẹp, sinh viên có nhiều cơ hội hơn để phát triển năng lực và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động.

Với hơn 1.000 tân cử nhân tốt nghiệp trong đợt này, GDU không chỉ góp phần bổ sung lực lượng lao động trẻ cho nền kinh tế, mà còn hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có năng lực thực hành, tư duy linh hoạt và sẵn sàng hội nhập.

Năm 2026, GDU tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo với 69 ngành/chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu cao. Một số ngành như Kinh doanh vận tải, Y khoa dự kiến được mở mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Một điểm sáng khác mang tính nhân văn là chính sách học phí. Trong khi nhiều trường đại học có xu hướng tăng học phí mạnh, GDU vẫn duy trì mức học phí tương đồng với các trường công lập, dao động từ 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ.

Sinh viên GDU học thật, làm dự án thật ngay tại giảng đường

Ngoài ra, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người học, bao gồm các chương trình học bổng từ 20% - 100% học phí học kỳ 1 với tổng giá trị lên đến 25 tỷ đồng. Trường cũng dành các phần quà công nghệ giá trị để khích lệ sinh viên như iPhone 18 Pro Max, Laptop MSI, Tai nghe Airpods...

Trung Nghĩa