Trong Cách em 1 milimet lên sóng tối nay, 4/12, Viễn (Hà Việt Dũng) nói hết sự thật cho Ngân (Huyền Lizzie) về việc mình đã biết Nghiêm (Chí Nhân) đang thuê thám tử theo dõi và muốn tìm được bằng chứng ngoại tình của Ngân và Viễn.

"Nhiều khi tôi cũng định quăng thính cho anh ta tưởng bở nhưng nghĩ kỹ, người chịu ảnh hưởng trực tiếp lại là bà nên tôi báo cho bà biết. Có lẽ thứ duy nhất chồng bà có được là hình ảnh tôi cõng bà hôm say rượu. Chừng đó cũng đủ để anh ta phát điên lên rồi nhưng mà chưa đủ để anh ta yên tâm. Theo tôi biết, anh ta sẵn sàng trả nửa năm tiền lương cho thám tử nếu tìm được chứng cứ ngoại tình của tôi với bà. Bây giờ bà tính thế nào? Bà quyết thế nào tôi cũng tất tay luôn", Viễn nói.

Nghiêm sau khi ở viện trở về đã nổi đoá chỉ trích vợ đã không thẳng thắn khi biết chuyện mà âm thầm chờ đến ngày chồng gặp chuyện bẽ bàng mới nói ra. Nghiêm bức xúc vì Ngân luôn thay anh quyết định mọi việc từ chuyện nhà tới chuyện công ty.

"Cô đẹp lắm, đẹp như thiên thần nhưng thiên thần của tôi hàng đêm ngủ cạnh chồng mà đầu óc tư tưởng đều nghĩ về thằng khác. Thế nên cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tôi, đừng lên mặt dạy đời nữa", Nghiêm nói.

Dường như Nghiêm đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Ngân khiến cô lên tiếng: "Việc của mình đừng lôi người khác vào, ly hôn đi, chấm dứt tất cả đi".

Ở diễn biến khác, Biên (Hoàng Long) và Thư (Kiều My) về quê và đun nước lá gội đầu cho nhau giữa sân nhà vô cùng tình cảm.

Biên chấp nhận tình cảm của Thư? Nghiêm đồng ý ly hôn? Diễn biến chi tiết 'Cách em 1 milimet' lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.