Trong Cách em 1 milimet tập 26 lên sóng tối nay, 28/11, chị em Tú (Quỳnh Châu) và Đức (Trọng Lân) cùng nhau đi dự hội thảo sản xuất phim được tổ chức trong hội trường của một khách sạn. Cũng chính ở đây, Tú đã bắt gặp cảnh tượng không mấy hay ho của ai đó nên đã nhanh chóng rút điện thoại ra ghi hình lại.

Gặp Tú (Quỳnh Châu) và Đức (Trọng Lân) tại sảnh khách sạn, Nga (Ngọc Trâm) đã không thể giữ bình tĩnh mà tức giận nói: "Em phải ở đây để chứng kiến bộ mặt thật của anh chứ. Hai người quấn quýt với nhau 3 tiếng mà giờ vẫn cười cười nói nói với nhau à?".

Trong khi đó, Ngân (Huyền Lizzie) không vui khi thấy Nghiêm (Chí Nhân) và con gái mang chiếc máy nghe nhạc kỷ niệm của mình và Viễn (Hà Việt Dũng) ra nghe mà không hề hỏi ý kiến mình. Nghiêm mượn lời nói với con gái để trách vợ: "Mẹ con có kỷ vật độc đáo thế này mà giữ kỹ quá. Bố không hề biết là trong nhà mình tồn tại máy nghe nhạc này".

Ngân nhẹ nhàng giải thích với chồng rằng đây là đồ cũ từ thời sinh viên cô đã cất đi nhưng vì con gái tò mò nên lôi ra. "Đồ cũ chẳng mấy khi lôi ra mà vẫn dùng tốt nhỉ. Chắc đây phải là kỷ vật quan trọng với em lắm nên mới giữ gìn cẩn thận thế. Anh không biết là vợ anh có nhiều bí mật thế". Ngân hỏi lại chồng: "Bí mật à? Ý anh là sao?"

Tú và Đức phản ứng ra sao trước lời nói của Nga? Tú ghi lại hình ảnh của nhân vật nào đáng ngờ? Nghiêm trả lời câu hỏi của vợ thế nào? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 26 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.