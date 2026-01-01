Trong Cách em 1 milimet tập 35 lên sóng tối nay, 1/1, trò chơi nói thật diễn ra vô cùng gay cấn vì những câu hỏi dường như đều đánh trúng tim đen của người bị hỏi. Một trong số những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất chính là lý do vì sao Ngân (Huyền Lizzie) đã rời bỏ Viễn (Hà Việt Dũng)?... Câu hỏi mà anh đã kiên trì quay 3 vòng chỉ để nghe Ngân giải đáp.

Ở diễn biến khác, Hiếu (Lê Hải) nói với Tú (Quỳnh Châu) mình không nói sai lời, từ việc anh thích Tú cho tới chuyện Hiếu và Duyên (Hà Bùi) không có mối quan hệ nào cả, tất cả đã chấm dứt. "Đúng là lý lẽ của giai đểu", Tú nói. Tuy nhiên, câu nói này của Tú không thể làm tổn thương Hiếu lần nữa.

Trong khi đó, Bách (Huỳnh Anh) tới tận nhà tìm Tú để hỏi trực tiếp một việc nhưng chỉ gặp Viễn khiến anh vô cùng bất ngờ vì bình thường Bách vẫn hay né tránh Tú. Viễn nói thẳng từ giờ muốn Bách và Duyên tránh xa em gái mình.

Sau buổi nhậu đầy sóng gió, Duyên (Hà Bùi) đã va thẳng với Thị Tú và cho rằng cô bạn hàng xóm của chồng sắp cưới đang cố tình mồi chài những người đàn ông xung quanh Duyên. Tú thấy khó nghe nên đã bổ thẳng mặt Duyên: "Em đang khiêu khích chị đấy à? Duyên này! Nếu em muốn trao đổi về chủ đề chính chuyên với chị thì em không đủ tư cách đâu".

Ngân sẽ trả lời thế nào? Duyên phản ứng ra sao khi bị Tú dạy dỗ? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 35 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.