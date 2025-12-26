Trong Cách em 1 milimet tập 34 lên sóng tối nay, 26/12, Đức (Trọng Lân) đang chở Tú (Quỳnh Châu) trên xe đạp thì bị 2 thanh niên làng bên đâm xe máy vào khiến Tú bị ngã. Thấy Tú bị xúc phạm, Đức lên tiếng bảo vệ đàn chị. Nhận ra Đức, 2 thanh niên này nói chị gái Đức từng bị Tú hại chết khiến Đức vô cùng bức xúc. Tú không thể đứng yên nên đã công khai thách đấu 2 trai làng.

Ở diễn biến khác, bố của Biên (Hồ Phong) đi theo tiểu thư Mỹ Vân (Thảo My) để tìm cách moi tiền từ cô gái nhà giàu yêu con trai mình.

Trong khi đó, Đức vô tình nói ra việc Biên (Hoàng Long) giấu chiếc băng-đô y hệt của Thư (Kiều My) trong va ly. Nghe vậy, bố của Thư tưởng Biên đã có người yêu và cũng thích chơi pickleball.

Trong lúc cả nhóm đang nướng thịt ngoài trời vui vẻ thì Viên (Hà Việt Dũng) xuất hiện cùng Hiếu (Lê Hải). Thấy Hiếu liên tục thả thính Tú, Đức vô cùng khó chịu. Đúng lúc đó Duyên (Hà Bùi) và Bách (Huỳnh Anh) xuất hiện, Hiếu nói "Duyên là của Bách còn em là của anh". Đức lập tức ra khoác vai Tú và nói với Hiếu: "Không được đâu chó sói ạ. Chị Tú là của em rồi. Anh nghe hiểu không?".

Hiếu sẽ phản ứng ra sao trước hành động của Đức? Thư có phát hiện ra chiếc băng đô Biên giữ là của mình? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 34 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.