Trong Cách em 1 milimet tập 32 lên sóng tối nay, 19/12, bằng lý do nào đó mà buổi hẹn 2 người của Hiếu (Lê Hải) và Tú (Quỳnh Châu) lại biến thành buổi hẹn của 4 người khi cặp đôi Bách (Huỳnh Anh) - Duyên (Hà Bùi) cũng có mặt ở đó. Không khí bữa ăn không được tự nhiên cho lắm vì những ánh mắt nhìn nhau vô cùng căng thẳng.

Trong khi Tú khẳng định cô và Hiếu chỉ là bạn bè thì Hiếu lại nói mục tiêu của anh là muốn biến Tú thành bạn đời. "Đừng chém to kho mặn nữa! Anh nên giải quyết cho xong tổ hợp bạn gái của mình đi. Đừng gây sự linh tinh", Tú nói.

Hiếu không đáp lại Tú mà quay sang hỏi Bách có bị Duyên nghi ngờ nhân phẩm như mình không. Bách đáp anh và Duyên "đã yêu là không nghi ngờ và đã nghi ngờ thì không yêu". Lập tức Tú lên tiếng cảnh báo Bách nên nghi ngờ để xem niềm tin có đặt đúng chỗ không khiến Duyên giật mình.

Ở diễn biến khác, Viễn (Hà Việt Dũng) đến thẳng văn phòng luật sư để gặp Trung (Minh Hoàng) - bạn của Nghiêm (Chí Nhân) và cũng là người đã thuê thám tử theo dõi anh để đưa ra thoả thuận với Trung.

Trong khi đó, Hoàng ‘cận’ (Trương Hoàng) gặp lại hội "đại bản doanh" tại liên hoan phim hoạt hình. Hai bên là đối thủ của nhau nên đã có màn đấu khẩu rất căng trước khi vào cuộc thi. Hoàng ‘cận’ chê nhóm "đại bản doanh" nhà quê và lập tức bị Chiến 'đo' bóc phốt. Hoàng ‘cận’ cho rằng hội "đại bản doanh" là đám nghiệp dư và mình tới là để lập lại trật tự, không cho những thành phần như vậy làm thấp tầm của LHP.

Viễn đưa ra thoả thuận gì với Trung? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 32 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.