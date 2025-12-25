Trong Cách em 1 milimet tập 33 lên sóng tối nay, 25/12, Hiếu (Lê Hải) tìm cách để có bảng điểm của ban giám khảo chấm thi LHP hoạt hình mà Tú (Quỳnh Châu) tham gia để biết số điểm cụ thể của từng dự án. Hiếu dường như đã thấy những điều không ổn trong bảng điểm của các giám khảo chấm cho các mục thi nên đã âm thầm đi tìm hiểu để tìm lại công bằng cho Tú.

Trong khi đó, Duyên (Hà Bùi) tiếp tục phát hiện ra mối quan hệ bí mật có từ rất lâu của Bách (Huỳnh Anh) với một nhân vật trên mạng mà Bách chưa từng gặp nên đã không ngừng xét hỏi và nghi ngờ sự chung thủy của chồng sắp cưới. Bất chấp lời giải thích của Bách, Duyên tỏ ra nghi ngờ các mối quan hệ bí mật của anh.

Ở diễn biến khác, nhóm ‘Đại bản doanh’ trở về thăm làng Mây cùng Đức (Trọng Lân) và thật tình cờ chị em Ngân (Huyền Lizzie) – Bách cũng về thăm bố mẹ và để Bách ra mắt Duyên với gia đình. Vì vậy, Tú đã gọi điện cầu cứu Viễn (Hà Việt Dũng) khi bị bố mẹ bắt sang nhà chào hỏi bố mẹ Ngân – Bách.

Tình cờ Hiếu cũng nghe được cuộc điện thoại và muốn ‘bám đuôi’ Viễn về làng Mây để mong có cơ hội tiếp cận Tú. "Anh đã nghe Tú nói về cái tổ hợp rối rắm tình cảm của em với bạn gái Bách rồi. Định cua lại người yêu cũ à?", Viễn hỏi. Tuy nhiên Hiếu ngay lập tức trả lời "không" và nói chỉ muốn được Tú bỏ chặn số mình.

Cuộc gặp gỡ ở quê diễn ra thế nào? Duyên có phát hiện người bí mật đó chính là Tú? Hiếu phát hiện điểm bất thường nào ở bảng điểm? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 33 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.