Trong Cách em 1 milimet tập 36 lên sóng tối nay, 2/1, Bách (Huỳnh Anh) gặp Tú (Quỳnh Châu) cho rằng bạn bè cô đã hiểu lầm và có định kiến với vợ sắp cưới của mình và hy vọng mọi người sẽ tôn trọng và ngừng đặt điều về Duyên (Hà Bùi). "Thực sự em không tôn trọng bạn gái của anh lắm đâu. Cô ấy là bạn gái của anh chứ không phải là bạn gái của bọn em nên lời đề nghị của anh là vô nghĩa. Em nghĩ chỉ cần không chủ động gặp gỡ, không liên quan đến nhau là được mà", Tú đáp.

Bách không hài lòng với thái độ này của Tú và đề nghị cô tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình, đừng lôi kéo mọi người chia rẽ mối quan hệ của họ. "Em bảo mọi người đừng nhân danh thơ ấu, nhân danh tình bạn, nhân danh đủ điều đẹp đẽ để làm những thứ lố bịch như vậy", anh nói.

Ở diễn biến khác, Hiếu (Lê Hải) nói muốn Tú xem xét cho mình trở thành thành viên của "đại bản doanh". "Anh không những lăng nhăng mà còn có mới nới cũ nữa. Tiêu chuẩn đạo đức của nhóm đại bản doanh rất cao nên đơn xin gia nhập của anh bị bác bỏ. Quân số của đại bản doanh đã chốt sổ rồi, phải hiếm thì mới quý", Tú dội nước lạnh vào đề nghị của Hiếu. Tuy nhiên, anh có vẻ quyết tâm theo đuổi Tú, cho rằng chuyện tình cảm của mình càng khó thì càng bền nên Hiếu sẽ cố gắng hơn nữa.

Trong khi đó, nhóm đại bản doanh cùng Hiếu lên kế hoạch để bóc trần bộ mặt thật của Duyên giúp Bách. Hiếu nói Duyên đang biến thành loại phụ nữ mù quáng mà mình kinh sợ. Duyên trách: "Ngày trước khi mà mình yêu nhau, anh chưa từng đăng bức ảnh nào của em, anh cũng chưa từng thừa nhận em là bạn gái của anh với tất cả mọi người".

Bách sẽ làm gì khi chứng kiến tất cả sự việc? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 36 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.