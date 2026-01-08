Trong Cách em 1 milimet tập 37 lên sóng tối nay, 8/1, bố mẹ của Ngân (Huyền Lizzie) và bé Tép bất ngờ khi nghe được chuyện Bách (Huỳnh Anh) chia tay Duyên (Hà Bùi) sát ngày cưới còn cô chuẩn bị ly hôn Nghiêm (Chí Nhân) nên vô cùng sốc. Khi bị bố đẻ chất vấn, Ngân nói chuyện rất dài nhưng về cơ bản cho rằng mình và Nghiêm bắt buộc phải ly hôn. Tép nghe được nên lập tức phản đối, cô bé không đồng ý để bố mẹ chia tay. Trong lúc Tép chạy ra đường bất ngờ một chiếc ô tô lao đến, Bách xuất hiện và đỡ cho cháu gái.

Bách bị tai nạn nên Ngân nói với Nghiêm muốn đưa em trai về ở cùng để tiện chăm sóc. Cô nói bố mẹ đã biết việc con gái sẽ ly hôn nên cũng muốn Nghiêm chuẩn bị tâm lý trước với ông bà nội của bé Tép. Ngân cũng muốn hai vợ chồng thời gian này quan tâm tới cảm xúc của con gái nhiều hơn vì cô bé đang rất sốc vì biết chuyện bố mẹ sắp ly hôn. Đáng nói, lần này Nghiêm đáp lại với thái độ nhã nhặn và đồng ý với mọi đề nghị của Ngân.

Ở diễn biến khác, Hiếu (Lê Hải) vẫn tiếp tục theo đuổi Tú (Quỳnh Châu). Để có cái gật đầu của Tú, Hiếu tìm cách mời vị giám khảo đã từng khen ngợi team của Tú trong liên hoan hoạt hình đi cùng.

Tú đồng ý đi uống trà với Hiếu? Bách sẽ lấy lại trí nhớ sau lần tai nạn thứ 2? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 37 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.