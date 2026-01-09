Trong Cách em 1 milimet tập 38 lên sóng tối nay, 9/1, Nghiêm (Chí Nhân) đi làm về thì thấy Tú (Quỳnh Châu) đang ngồi nói chuyện với Ngân (Huyền Lizzie), nghĩ Tú vẫn chưa biết chuyện nên Nghiêm ra vẻ rất quan tâm đến vợ. Sau khi nghe lén được vài thông tin về công ty OEC mà Tú trao đổi với Ngân, Nghiêm liền báo tin ngay cho tay luật sư bạn thân để lên kế hoạch tìm bằng chứng của Ngân và Viễn.

Ở diễn biến khác, Biên (Hoàng Long) đang hân hoan chuẩn bị đi gặp gia đình ‘vợ tương lai’ thì một cuộc điện thoại quan trọng gọi tới. Ông Vỹ báo tin Mỹ Vân (Mya Trương) bị bắt cóc mà thủ phạm không ai khác chính là bố của Biên (NSƯT Hồ Phong). Trong khi Biên phải chạy đi giải cứu con gái ông trùm, bố con Thư (Kiều My) vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh.

Còn Bách (Huỳnh Anh) đã lấy lại được trí nhớ sau tai nạn và có cuộc đối thoại với Đức (Trọng Lân). Đức nói từng muốn "đá đít" Bách vì đã làm tổn thương Tú nhưng vì trót là "em trai" Bách nên không thể làm gì.

Liệu Biên có gặp nguy hiểm khi cứu con gái ông trùm? Nghiêm có tìm được bằng chứng lợi cho việc ly hôn? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 38 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.