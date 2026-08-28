Truyền thống tri ân, báo ân luôn được các nghệ sĩ Việt gìn giữ và biến thành những hành động thiết thực ngay khi sự nghiệp vững vàng. Trong những năm qua, các ngôi sao báo hiếu đấng sinh thành bằng nhiều cách khác nhau khiến công chúng ngưỡng mộ.

Hòa Minzy vừa đưa bố mẹ đi du lịch Nhật Bản.

Hòa Minzy chọn cách báo hiếu đấng sinh thành bằng việc đưa họ đi du lịch Nhật Bản. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh gia đình kèm dòng tâm sự: "Nhật Bản - 2026. Báo hiếu bố mẹ luôn là một trong những mục đích sống đầu tiên của con".

Hòa Minzy cho biết cô luôn cố gắng mỗi năm đưa bố mẹ đi một nơi trên thế giới để lưu lại những năm tháng cha mẹ khỏe mạnh và cùng con cái tận hưởng cuộc đời.

Với Hòa Minzy, những chuyến du lịch không đơn thuần là tận hưởng thành quả lao động mà còn là cách cô lưu giữ thời gian bên bố mẹ. Năm 2025, nữ ca sĩ cùng cha mẹ tới Nga. Chuyến đi đặc biệt hơn khi mẹ cô, bà Vũ Thị Liên, đón sinh nhật tuổi 60 tại xứ sở bạch dương. Hòa Minzy khi ấy gọi đây là "một sinh nhật thật đặc biệt" dành cho mẹ.

Tình cảm của giọng ca Bắc Bling dành cho bố mẹ thể hiện qua những hành động thiết thực. Năm 2022, Hòa Minzy từng gây chú ý khi hé lộ căn biệt thự bề thế xây tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh. Ngôi nhà có quy mô lớn, được nữ ca sĩ chuẩn bị để cha mẹ có không gian sống khang trang khi trở về quê. Ngoài ra, cô còn mua xe sang, đồ hiệu tặng bố mẹ.

Căn nhà khang trang hoa hậu Tiểu Vy tặng bố mẹ sau những thành công trong công việc.

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những ngườ đẹp được khán giả yêu mến. Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu, Tiểu Vy tiếp tục dành nhiều thời gian cho sự nghiệp thời trang và làm đẹp và mua một căn nhà mặt phố ở Hội An để tặng cha mẹ.

Với Tiểu Vy, gia đình đã luôn là động lực lớn nhất để cô chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm. Căn nhà gia đình Tiểu Vy có lối kiến trúc hiện đại và mặt tiền rộng rãi nằm gần một con đường lớn, được thiết kế tối giản với gam màu trắng và ghi mang lại vẻ thanh lịch và sang trọng. Căn nhà có 2 tầng với phần mặt tiền sử dụng kính lớn để tạo nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên.

Ninh Dương Lan Ngọc được đề cử vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Không chỉ gặt hái thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn đánh dấu nhiều thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và truyền hình. Người đẹp đã sở hữu một khối tài sản đáng kể, bao gồm nhiều món hàng xa xỉ như túi xách, trang phục hàng hiệu và đặc biệt phải kể đến là loạt bất động sản mà cô mua để tặng cha mẹ và cho riêng bản thân.

Căn nhà hai mặt tiền Ninh Dương Lan Ngọc xây tặng bố mẹ.

Năm 2022, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã bỏ ra tiền tỷ để xây dựng một căn biệt thự với diện tích hơn 200m2 để tặng cha mẹ. Căn nhà của ba mẹ Ninh Dương Lan Ngọc nằm trong một khu dân cư yên tĩnh với 2 mặt tiền rộng rãi. Toàn bộ không gian đã được thiết kế theo phong cách hiện đại. Xung quanh ngôi nhà còn trồng nhiều loại cây cảnh để tạo nên không gian bóng mát và mang đến cảm giác thư thái.

'Bắc Bling'- Hòa Minzy:

Ảnh, video: FBNV