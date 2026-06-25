Món cá hấp bia có thể sử dụng nhiều loại cá khác nhau như cá chép, cá trắm, cá rô phi, cá diêu hồng hoặc cá mú. Trong đó, cá trắm và cá diêu hồng là lựa chọn phổ biến nhờ thịt ngọt, ít tanh và dễ chế biến.
Để hấp khoảng 1-1,5kg cá, cần chuẩn bị 1 lon bia, 5-6 cây sả, một củ gừng, hành lá, thì là và một số loại rau ăn kèm tùy khẩu vị.
Nhiều người có kinh nghiệm thường chọn cá còn sống hoặc vừa được làm thịt trong ngày. Cá tươi có mắt trong suốt, mang đỏ hồng, không nhớt, có lớp vảy óng ánh bám chặt ở phần thân kéo dài đến phần đuôi.
Thân cá săn chắc, khi dùng tay ấn nhẹ vào thân cá thấy có sự đàn hồi. Miệng cá khép chặt và không có mùi hôi lạ.
Không chọn cá có mắt đục, lõm vào hóc mắt, giác mạc nhăn nheo, vảy không óng ánh và bị bong ra, miệng cá hé mở, đó có thể là cá đã chết hoặc bị ươn.
Bước 1: Sơ chế cá
Cá đánh vảy, bỏ mang, làm sạch bụng rồi rửa với muối hoặc gừng để giảm mùi tanh. Dùng dao khứa vài đường trên thân cá để dễ thấm gia vị.
Bước 2: Chuẩn bị gia vị
Sả đập dập cắt khúc, gừng thái lát. Hành lá, thì là và các loại rau thơm rửa sạch, để ráo.
Bước 3: Hấp cá
Xếp sả và gừng xuống đáy nồi. Đặt cá lên trên rồi cho thêm gừng, hành lá và thì là vào bụng cá.
Đổ bia vào nồi, lượng bia chỉ cần đủ tạo hơi trong quá trình hấp. Đậy kín nắp và hấp trên lửa vừa.
Bước 4: Hoàn thiện
Khi cá chín, rắc thêm hành lá và thì là lên trên. Thành phẩm đạt yêu cầu khi thịt cá trắng, mềm, không bở và giữ được vị ngọt tự nhiên.
Với những con cá nặng khoảng 700g đến 1kg, thời gian hấp thường từ 15-20 phút tính từ lúc bia bắt đầu sôi. Đây là khoảng thời gian đủ để thịt cá chín tới mà không bị bở.
Đối với cá từ 1-1,5kg, thời gian có thể kéo dài từ 20-25 phút. Những con lớn hơn có thể cần thêm vài phút để phần thịt sát xương chín hoàn toàn.
Để kiểm tra, bạn có thể dùng đũa tách nhẹ phần thịt ở vị trí dày nhất. Nếu thịt dễ bong khỏi xương và không còn màu đỏ hồng bên trong là cá đã chín.
Nhiều người có thói quen hấp thêm 10-15 phút sau khi cá đã chín vì sợ thịt sống. Tuy nhiên, điều này dễ khiến thịt cá mất nước, giảm độ ngọt và trở nên bở hơn.
Thông thường, cá nặng khoảng 1kg chỉ cần hấp từ 15-20 phút sau khi bia sôi là đạt độ chín ngon nhất. Đây cũng là khoảng thời gian được nhiều nhà hàng áp dụng để giữ trọn vị ngọt tự nhiên của cá.