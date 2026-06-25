Nguyên liệu làm cá hấp bia

Món cá hấp bia có thể sử dụng nhiều loại cá khác nhau như cá chép, cá trắm, cá rô phi, cá diêu hồng hoặc cá mú. Trong đó, cá trắm và cá diêu hồng là lựa chọn phổ biến nhờ thịt ngọt, ít tanh và dễ chế biến.

Để hấp khoảng 1-1,5kg cá, cần chuẩn bị 1 lon bia, 5-6 cây sả, một củ gừng, hành lá, thì là và một số loại rau ăn kèm tùy khẩu vị.

Nhiều người có kinh nghiệm thường chọn cá còn sống hoặc vừa được làm thịt trong ngày. Cá tươi có mắt trong suốt, mang đỏ hồng, không nhớt, có lớp vảy óng ánh bám chặt ở phần thân kéo dài đến phần đuôi.

Thân cá săn chắc, khi dùng tay ấn nhẹ vào thân cá thấy có sự đàn hồi. Miệng cá khép chặt và không có mùi hôi lạ.

Không chọn cá có mắt đục, lõm vào hóc mắt, giác mạc nhăn nheo, vảy không óng ánh và bị bong ra, miệng cá hé mở, đó có thể là cá đã chết hoặc bị ươn.