Cá tầm tươi thường có mắt trong, mang đỏ hồng, da bóng và thân chắc, đàn hồi khi ấn nhẹ. Không nên chọn cá có mùi lạ, mắt đục, mang thâm hoặc phần thịt mềm nhũn.

Với khẩu phần dành cho 3-4 người, cần chuẩn bị:

Cách làm cá tầm hấp xì dầu ngon, không bị tanh

Khâu sơ chế quyết định đáng kể đến hương vị của món ăn. Sau khi loại bỏ mang và nội tạng, bạn rửa cá dưới vòi nước sạch rồi dùng muối hạt chà nhẹ lên da để loại bỏ lớp nhớt bên ngoài.

Tiếp đó, xát gừng đập dập cùng một ít rượu trắng lên mình cá, để khoảng 5 phút rồi rửa sạch, thấm khô. Không nên ngâm cá quá lâu trong rượu vì có thể làm át vị ngọt tự nhiên của thịt.

Dùng dao khứa vài đường chéo trên thân cá để gia vị dễ thấm. Hành tây thái múi, gừng thái sợi, tỏi thái lát, hành lá cắt khúc; một phần hành lá có thể chẻ sợi để trang trí.

Để pha nước xốt, cho xì dầu, dầu hào, đường, dầu mè cùng 1-2 thìa nước lọc vào bát, khuấy đều đến khi đường tan. Có thể điều chỉnh lượng xì dầu tùy khẩu vị, nhưng không nên cho quá nhiều vì nước cá tiết ra trong lúc hấp sẽ khiến phần xốt đậm hơn.

Xếp hành tây và vài lát gừng xuống đáy đĩa, đặt cá lên trên rồi rưới khoảng một nửa phần nước xốt. Cho thêm gừng sợi, tỏi và hành lá vào bụng cá cũng như trên bề mặt.

Đun nước trong xửng đến khi sôi mới đặt đĩa cá vào hấp. Khi cá vừa chín, rưới phần xốt còn lại, thêm hành lá và ớt thái sợi. Có thể làm nóng một thìa dầu ăn rồi chan lên hành, gừng để món cá tầm hấp xì dầu dậy mùi thơm hơn.

Thành phẩm đạt yêu cầu có phần thịt trắng, chín mềm nhưng không bở, giữ được vị ngọt tự nhiên và thấm đều nước xốt mặn ngọt. Món ăn nên dùng ngay khi còn nóng, ăn kèm cơm trắng, bún hoặc rau sống.